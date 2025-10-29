Hurrikan wütet auf Jamaika: "Goodbye Deutschland"-Star zeigt verstörende Videos

Jamaika - Derzeit wütet Hurrikan "Melissa" in der Karibik. Am Dienstag hat der Wirbelsturm das Urlaubsparadies Jamaika nahezu verwüstet . "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Silvia Sergeant (55) lebt seit rund zwei Jahren auf dem Inselstaat und meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten.

Silvia Sergeant (55) meldet sich aus Jamaika. © Montage: Screenshot/Instagram/teeety1970 (2)

Schon am Montag, einem Tag vor dem Eintreffen von "Melissa", habe die 55-Jährige Vorkehrungen getroffen und sei in eines der Nachbarhäuser gezogen. Ihr Haus, in dem sie zuvor gewohnt hatte, besteht aus Holz und biete demnach nicht genügend Sicherheit während des Sturms.

Am Dienstag war es dann so weit. Mit geballter Wucht und der Stufe 5, der höchsten Kategorie, fegte der Wirbelsturm über die karibische Trauminsel hinweg.

Während sich Silvia die gesamte Zeit über in einem von ihrem Chef zur Verfügung gestellten Zimmer verbarrikadierte, sendete sie immer wieder Updates an ihre Fans auf Instagram.

"Es wird schlimmer und schlimmer. Ich habe so Angst. Es ist verdammt furchteinflößend", erzählt die gebürtige Baden-Württembergerin in einem Video.