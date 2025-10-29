Hurrikan wütet auf Jamaika: "Goodbye Deutschland"-Star zeigt verstörende Videos
Jamaika - Derzeit wütet Hurrikan "Melissa" in der Karibik. Am Dienstag hat der Wirbelsturm das Urlaubsparadies Jamaika nahezu verwüstet. "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Silvia Sergeant (55) lebt seit rund zwei Jahren auf dem Inselstaat und meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten.
Schon am Montag, einem Tag vor dem Eintreffen von "Melissa", habe die 55-Jährige Vorkehrungen getroffen und sei in eines der Nachbarhäuser gezogen. Ihr Haus, in dem sie zuvor gewohnt hatte, besteht aus Holz und biete demnach nicht genügend Sicherheit während des Sturms.
Am Dienstag war es dann so weit. Mit geballter Wucht und der Stufe 5, der höchsten Kategorie, fegte der Wirbelsturm über die karibische Trauminsel hinweg.
Während sich Silvia die gesamte Zeit über in einem von ihrem Chef zur Verfügung gestellten Zimmer verbarrikadierte, sendete sie immer wieder Updates an ihre Fans auf Instagram.
"Es wird schlimmer und schlimmer. Ich habe so Angst. Es ist verdammt furchteinflößend", erzählt die gebürtige Baden-Württembergerin in einem Video.
Silvia Sergeant meldet sich auf Instagram
Auswanderin trennte sich nach 13 Jahren Ehe von ihrem Mann
Am nächsten Morgen zeigt Silvia Aufnahmen vom Ausmaß der Zerstörung. "All das hier waren Bäume und die sind nun alle kaputt." Der 55-Jährigen scheint es jedoch den Umständen entsprechend gut zu gehen.
Wie es nun weitergeht und wann sie zurück in ihr Haus kann, bleibt vorerst ungewiss.
Vor mehr als zwei Jahren wanderte Silvia mit ihrem Mann Michael (37) nach Jamaika, dessen Heimatland, aus. Zuvor lebte das Paar zehn Jahre in Deutschland.
Doch der 37-Jährige entwickelte nach beruflichen Schwierigkeiten schleichend starke Depressionen. Die Liebe ging schließlich zu Bruch. Die Hotelmanagerin trennte sich nach 13 Jahren Ehe von ihrem Mann.
Michael ist inzwischen zurück in Deutschland, während Silvia weiter auf Jamaika kämpft.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/teeety1970, Matias Delacroix/AP/dpa