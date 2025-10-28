Haufen Arbeit, wenig Privatleben bei Jenny Delüx und Achim: "Hab' ich deine Nummer überhaupt noch?"

Artà/Cala Millor (Mallorca) - Seit Jahren sind Jenny (38) und Achim Thiesen (61) fester Bestandteil der " Goodbye Deutschland! Die Auswanderer "-Familie. Alles begann vor 14 Jahren, als die TV -Auswanderin ihr erstes Modegeschäft in Cala Millor eröffnete. Mittlerweile muss sich das Paar um insgesamt sieben (!) Firmen kümmern. Übernehmen sich die beiden etwa?

Jenny (38) und Achim Thiesen (61) müssen sieben Firmen bzw. Läden managen. © Screenshot/Instagram/jenny.deluex

"Da wir 24/7 machen, haben wir uns auch nichts Privates zu erzählen. Ich brauche ihn [Achim, Anm. d. Redaktion] gar nicht fragen, was er gemacht hat. Ich war ja dabei", scherzt Jenny in einer RTL+-Spezialfolge.

"Wir telefonieren ja auch selten miteinander", ergänzt Achim. "Ja stimmt, habe ich deine Nummer überhaupt noch?", schiebt die 38-Jährige direkt den nächsten Gag hinterher.

Weil Jenny und Achim nahezu täglich zusammen arbeiten, bleibt wenig Zeit fürs Privatleben. Obwohl das Paar den vollbepackten Alltag mit Humor nimmt, ist und bleibt es stressig.

Beide führen gemeinsam einen Modeladen in Artà und ein Schnitzelrestaurant in Cala Millor. Jenny betreibt ebenfalls in Cala Millor eine Modeboutique, daneben befindet sich Achims Schuhladen.

Darüber hinaus besitzt der 61-Jährige einen Laden in Eckernförde (Schleswig-Holstein) und eine Baustrom- sowie Elektrofirma in Hamburg.