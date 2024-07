Goodbye Deutschland: Fiese Attacke auf neuen Store von Jenny Delüx

Jenny Thiesen (36) und Ehemann Achim (59) eröffnen ihren ersten gemeinsamen Store im mallorquinischen Arta. © RTL / 99pro media

Denn die Boutique-Betreiberin ("Jenny Delüx") hat mit Ehemann Achim Thiesen (59) einen Laden in der malerischen Stadt Arta eröffnet. "Unser erstes gemeinsames Baby, das wir zusammen aufgebaut haben", freut sich die 36-Jährige in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge.

Während in ihrem ersten Geschäft in der Küstenstadt Cala Millor nur ihre Ware angeboten wird, ist der dienstags und donnerstags geöffnete Store in Arta nun ein Zusammenschluss mit "Leguano", der Barfußschuh-Marke ihres Mannes.

"Wir wollten ein Bäm-Ding machen, was ganz Chices, Edles. Allein schon mit dem Boden und der Spanndecke", erzählt sie, während sie auf einen beleuchteten Fake-Himmel zeigt. "Das macht fürs Auge schon ganz viel her und passt auch schön nach Arta."

Im Gegensatz zu vielen Familien, die in Cala Millor Strandurlaub machen und den 2012 dort eröffneten Laden auch schon kennen, gibt es im 20 Fahrminuten entfernten Arta eher Einheimische und Wahl-Mallorquiner, die man als Kunden gewinnen will.