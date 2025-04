Vor teurer Mega-Hochzeit: Heiratet Peggy Jerofke in diesem sexy Kleid?

Cala Rajada (Mallorca) - Schon bald will TV-Auswanderin Peggy Jerofke (47) ihrem Verlobten Stephan "Steff" Jerkel (55) ganz romantisch unter der Sonne Mallorcas das Jawort geben. Heiratet die Gastronomin in diesem Gewand?

Für Auswanderin Peggy Jerofke bedeutet die Familie alles. © Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Im vergangenen Jahr machte "Kampf der Realitystars"-Stinkstiefel Steff seiner Peggy vor versammelter Mannschaft in seinem alten Lokal einen romantischen Antrag.

Kurz darauf musste sein Laden zwar dichtmachen - die Liebe zu seiner Auserwählten blieb trotz aller Widerstände allerdings bestehen.

Nun hat die 47-Jährige auf Instagram einen ersten Einblick in ihren Traum in Weiß gewährt: Offene Münder ihrer Community wohl inklusive! Denn in keiner anderen Robe als einem abwärts der Hüfte komplett durchsichtigen Kleid will Peggy offenbar meterlang auf ihren Zukünftigen zuschreiten.

Der lässt sich derweil nicht zweimal bitten und kommentiert die festlichen Schnappschüsse mit einem einfachen "Wow". Auch ein Großteil ihrer Fans ist von der vermeintlichen Auswahl begeistert.