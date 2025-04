Andreas Robens geht auf Auswanderin los: "Ich halte überhaupt nichts von dir"

Die Probleme waren schließlich so groß, dass Deniz einen endgültigen Schlussstrich zog. "Das Schlimme war, dass mich diese Beziehung so verändert hat, dass ich aus einer friedlichen Person eine wütende geworden bin", erzählt sie in einer neuen Folge.

Sascha (49) will seine Ex zurück, doch was sagt Deniz (55) dazu? © RTL

Doch die Single-Lady will nach vorn schauen. Knapp ein Jahr nach der Trennung wohnt sie gemeinsam mit Tochter Kiana (17) in einer Zweizimmer-Wohnung in Palma und will sich wieder auf den Datingmarkt wagen.

Es kommt sogar schon zu einem Treffen mit einem 16 Jahre jüngeren Schweizer DJ, der seit zehn Jahren auf Mallorca lebt.

Das Problem: Sascha weiß nichts davon und will seine Ex-Freundin auf Mallorca überraschen. Vor atemberaubender Meereskulisse kämpft der 49-Jährige um Deniz' Herz.

Spoiler-Alarm: Ihre Reaktion fällt nicht aus wie erhofft.

Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" seht Ihr am heutigen Freitag um 20.15 Uhr auf VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.