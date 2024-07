"Goodbye Deutschland": Julia kehrt in das Horror-Haus ihres mordenden Ex-Freundes zurück!

Bereits kurz nach der Auswanderung wurde Sven für den Mord an seiner eigenen Mutter zur Fahndung ausgeschrieben. Wie Julias Vater in der RTL+-Dokumentation "Der Alptraummann" berichtete, sei er nach Bekanntwerden dieser Horror-Nachricht sofort ins Auto gesprungen und nach Schweden gefahren, um seine Tochter zu retten.

Julias Auswanderung nach Schweden wurde für sie zum Alptraum. © RTL

Bevor das gemeinsame Haus von Sven und Julia zwangsversteigert wird, will die 31-Jährige noch einmal an den Ort des Grauens zurückkehren. Obwohl sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, will Julia so mit ihrer Vergangenheit abschließen.

"Okay, ich schaff das. Ich bin stark genug. Ich bin stärker als er", spricht sich die 31-Jährige selbst Mut zu, obwohl ihr bereits die Tränen über die Wangen laufen. Und plötzlich steht sie mittendrin in ihrer alten Küche und bei Julia kommen schlimme Erinnerungen hoch.

Auf dem Herd fand die Polizei den eisernen Schürhaken, mit welchem Sven seine Mutter erschlagen hatte. Mobiliar und Wertgegenstände der 31-Jährigen hatte Sven noch vor ihrer Flucht in Brand gesetzt.

"Man sieht auch noch ein paar Reste", erklärt Julia und zeigt weinend auf zertrümmertes Porzellan und Stofffetzen ihres Lieblings-Sessels.