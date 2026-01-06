Long-Covid-kranke Tine wandert mit Mann und Kindern aus: "Ja, ich bin ein Risiko"

Köln/Brisbane - Tine (41) und Brad Geiger (45) wandern mit Tochter Milly und Sohn Chase nach Australien aus. Doch die Voraussetzungen sind wahrlich nicht die besten: Das Paar hat Schulden, die Kinder sprechen wenig Englisch und Tine ist gesundheitlich angeschlagen. Nach nur zwei Wochen in Down Under steckt die Familie in einer finanziellen Krise ...

Tine (41) und Brad Geiger (45) lernten sich 2002 in Australien kennen, gingen später erst mal wieder zurück nach Deutschland. © Screenshot/RTL+

Seit anderthalb Jahren leidet die 41-Jährige an den Folgen einer Corona-Infektion in Form von Long Covid und kann deshalb auf unbestimmte Zeit nicht mehr ihren Beruf als Gesamtschullehrerin ausüben.

Aus diesem Grund lebt die vierköpfige Familie weitestgehend vom Verdienst des Vaters. Auch in seinem Heimatland soll der gebürtige Australier vorerst allein das Geld nach Hause bringen. "Brad kann dort ein ganz anderes Einkommen haben als hier und darauf sind wir dann angewiesen, wenn ich ausfalle. Ja, ich bin ein Risiko", erklärt Tine in einer neuen Folge "Goodbye Deutschland".

Als wäre das nicht schon schlimm genug, sind die beiden Eheleute auch noch von Schulden geplagt. Weil Brads Ausbildung zum Dachdecker in Deutschland nicht anerkannt wird, eröffnete er in Köln ein Musikcafé. Die Corona-Pandemie machte diesen Traum allerdings zunichte.

Eine Auswanderung nach Australien soll für alle einen Neubeginn darstellen. Doch nach nur ein paar Wochen in Brisbane kommen Brad und Tine an ihre Grenzen. Die Blondine ist nicht arbeitsfähig, der gelernte Dachdecker hat aufgrund der schlechten Wetterlage keine Aufträge.