"Goodbye Deutschland"-Sabrina bereut Auswanderung schon am ersten Tag: "Sitz' hier in so einem Loch"

Doch für den 32-Jährigen war von Anfang an klar, dass er zurück in seine Heimat Venezuela möchte. Mit dem gesparten Geld aus seinem Job als Putzkraft möchte Francisco einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen.

Die 31-jährige Ergotherapeutin lernte den Venezolaner während einer Salsa-Party in Leipzig kennen. Nach kurzer Zeit zogen die beiden bereits in eine gemeinsame Wohnung.

Francisco möchte sich mit Sabrina in seiner Heimat Venezuela eine Zukunft aufbauen. © RTL /TV Turbo

Auch die hohe Kriminalitäts- und Mordrate in Venezuela kann Sabrina nicht von ihren Auswanderungsplänen abhalten. Francisco hat sich vor Ort bereits um eine kleine Wohnung für die beiden und sein Ladengeschäft gekümmert.

Nachdem Sabrina vier Wochen später zum ersten Mal besagte Wohnung betritt, ist sie schockiert: "Bin um die halbe Welt geflogen und dann bin ich in so einer schlechten Wohnung. Dann sitzt du hier in so einem Loch."

Während Francisco ihr stolz die kleine 2-Raum-Wohnung präsentiert, hat die 31-Jährige an allem etwas auszusetzen. Die Gitter vor den Fenstern fühlen sich an wie ein Gefängnis, die Gardinen seien hässlich, die Möbel alt und kaputt.

"Er hat da einfach kein Gespür, dass die Wohnung auch für mich schön sein muss", erklärt Sabrina und sieht Francisco in der Pflicht eine neue Bleibe zu finden.