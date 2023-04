"Goodbye Deutschland": Susann (58) lernt 20 Jahre Jüngeren im Internet kennen und heiratet ihn

Agbara (Nigeria) - Susann Griessbach (58) schwebt auf Wolke Sieben. Grund dafür ist der 20 Jahre jüngere Ugo, den sie im Internet kennengelernt hat. Doch der junge Mann wohnt in Nigeria, ein von Armut geprägtes Land. Für die 58-Jährige ist das kein Problem: Für die Liebe geht sie über Grenzen! " Goodbye Deutschland - Liebe bis ans Ende der Welt " hat die ungewöhnliche Beziehung begleitet.

"Das war Peng", schwärmt Susann. Sie habe noch nie in ihrem Leben einen so tollen Mann kennengelernt, sogar von Seelenverwandtschaft ist die Rede.

Für Susann war klar: Sie muss den 38 Jahre alten Nigerianer persönlich kennenlernen und setzte sich nach nur fünf Monaten Internetbekannschaft in den Flieger. Beim persönlichen Aufeinandertreffen hat es dann Klick gemacht.

"Ich habe dieses Gefühl eigentlich schon von Anfang an gehabt, dass wir auf einer Wellenlänge sind", erklärt die aus Elbingerode stammende Parfümerie-Verkäuferin.

Vor rund einem Jahr begann die Liebesromanze zwischen den beiden. Auf einer Dating-Plattform schrieben sie sich Nachrichten hin und her und schnell entwickelten sich Gefühle.

Nigeria ist ein sehr von Armut geprägtes Land - ob Susann hier glücklich werden kann? (Symbolbild) © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Wenn es nach Susann geht, auf jeden Fall. In ihrer Wohnung wimmelt es nur von Fröschen, denn das Märchen vom Fröschkönig ist ihr Liebstes: "Ich glaube das weckt in mir immer so eine Sehnsucht, weil da ist immer dieser Gedanke: 'Du küsst einen Frosch und hast auf einmal einen Prinzen', da ist dieses Gefühl geliebt zu werden."

Und offenbar hat die Verkäuferin ihren Froschkönig gefunden, denn bereits wenige Wochen nach dem ersten Treffen mit Ugo läuteten die Hochzeitsglocken. Für Susann ist es nicht das erste Mal, denn sie war in der Vergangenheit bereits zweimal verheiratet. Beide Ehen scheiterten, für die 58-Jährige eine sehr schmerzvolle Zeit.

Jahrelang kämpfte die Froschliebhaberin mit Depressionen, verbrachte einige Zeit sogar in einer psychiatrischen Klinik. Hat sie jetzt mit Ugo endlich den Mann fürs Leben gefunden? Oder platzt der Märchentraum?

