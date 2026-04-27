Luxus pur! Diese Gaga-Summe zahlen Peggy Jerofke und Steff Jerkel für Hochzeit

Cala Rajada (Mallorca/Spanien) - Ende Juni wollen Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (57) den schönsten Tag ihrer gemeinsamen Zeit feiern. Jetzt kommt aber ans Tageslicht, was der ganze Spaß unterm Strich kosten soll!

Trotz zwischenzeitlicher Trennung vor knapp vier Jahren treten Steff (57) und Peggy (50) Ende Juni (wieder) vor den Traualtar. © RTL / 99pro media

In einer zunächst harmlosen Szenerie in einer der neuesten Folgen von "Goodbye Deutschland" geht es innerhalb weniger Augenblicke plötzlich ans Eingemachte: die Kosten für die Luxus-Hochzeit!

Im Laufe der Monate hat TV-Auswanderin Peggy unter anderem einen Spiegelteppich klargemacht, der das Budget um satte 8100 Euro (!) schmälert.

Außerdem zählt die Gastronomin das feine Drei-Gänge-Menü für die rund 70 anwesenden Hochzeitsgäste, eine beachtliche Torte, einen DJ, ihr eigenes Traumkleid und die traumhafte - aber auch schweineteure Location - auf.

Allein die soll Peggy und Steff sage und schreibe 40.000 bis 45.000 Euro kosten! Da kann sich selbst Steff - der vor rund einem Jahr eine Luxus-Hochzeit im Wert von 250.000 Euro angekündigt hatte - nicht mehr halten.

"Schämst du dich nicht?", will Peggys Zukünftiger von ihr wissen. Die klare Antwort der 50-Jährigen: "Nö."

Heißt im Klartext: Summa summarum legen Peggy und Steff mehr als 100.000 Euro auf den Tisch!