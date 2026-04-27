Luxus pur! Diese Gaga-Summe zahlen Peggy Jerofke und Steff Jerkel für Hochzeit
Cala Rajada (Mallorca/Spanien) - Ende Juni wollen Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (57) den schönsten Tag ihrer gemeinsamen Zeit feiern. Jetzt kommt aber ans Tageslicht, was der ganze Spaß unterm Strich kosten soll!
In einer zunächst harmlosen Szenerie in einer der neuesten Folgen von "Goodbye Deutschland" geht es innerhalb weniger Augenblicke plötzlich ans Eingemachte: die Kosten für die Luxus-Hochzeit!
Im Laufe der Monate hat TV-Auswanderin Peggy unter anderem einen Spiegelteppich klargemacht, der das Budget um satte 8100 Euro (!) schmälert.
Außerdem zählt die Gastronomin das feine Drei-Gänge-Menü für die rund 70 anwesenden Hochzeitsgäste, eine beachtliche Torte, einen DJ, ihr eigenes Traumkleid und die traumhafte - aber auch schweineteure Location - auf.
Allein die soll Peggy und Steff sage und schreibe 40.000 bis 45.000 Euro kosten! Da kann sich selbst Steff - der vor rund einem Jahr eine Luxus-Hochzeit im Wert von 250.000 Euro angekündigt hatte - nicht mehr halten.
"Schämst du dich nicht?", will Peggys Zukünftiger von ihr wissen. Die klare Antwort der 50-Jährigen: "Nö."
Heißt im Klartext: Summa summarum legen Peggy und Steff mehr als 100.000 Euro auf den Tisch!
Steff Jerkel nach Vodka von Luxus-Hochzeit angetan
Das kann auch Hochzeitsplanerin Gaby nur bestätigen - ohne dabei eine ganz konkrete sechsstellige Zahl zu nennen.
"Ich brauch'n Vodka", entfährt es zwischenzeitlich dem 57-Jährigen, der plötzlich den kostspieligen Plänen nicht mehr so ganz abgeneigt ist.
Auch, weil er plötzlich von Peggy und Gaby wegen seiner Boote und Co. in die Mangel genommen wird. "Du kennst das auch - wenn es dieses Boot ist oder diese Uhr ist, legst du die Scheine dafür auf'n Tisch", erklärt Gaby ihm die Lage.
Und siehe da: Auch Steff wünscht sich für den Tag aller Tage eine richtige Luxus-Sause, gibt er am Ende zu. "Ich heirate schließlich hoffentlich nur einmal", stellt er klar.
Schon kurz nach der Verlobung blies der Auswanderer zur Kohle-Attacke. "Wenn ich einmal heirate, dann muss es krachen." Am 26. Juni soll es damit so weit sein.
Titelfoto: RTL / 99pro media