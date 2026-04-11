11.04.2026 16:00 Mallorca-Auswanderin nimmt 100.000-Euro-Kredit für Salon auf: "War noch nie so hoch verschuldet"

Andrea Goebel hat nach 30 Jahren Mallorca-Auswanderung einen zweiten Friseursalon eröffnet. Dafür hat

Von Karolin Wiltgrupp

Mallorca - Seit über 30 Jahren lebt Andrea Goebel auf der beliebtesten Insel der Deutschen und betreibt dort erfolgreich einen Friseursalon. Wegen Mietwucher und steigender Preise hat die Auswanderin einen riskanten Entschluss gefasst: Sie will einen zweiten Salon eröffnen, um noch mehr Geld zu verdienen. Dafür hat die 53-Jährige einen fetten Kredit in Höhe von 100.000 Euro aufgenommen! War das wirklich die richtige Entscheidung?

Andrea Goebel (53) hat mit der Neueröffnung ihres zweiten Salons wieder mal Mut bewiesen. © Screenshot/RTL+ "Ich war noch nie so hoch verschuldet. Das ist schon Risiko", gesteht die gebürtige Koblenzerin bei "Goodbye Deutschland". Weil sich Mallorca seit einigen Jahren im wirtschaftlichen Wandel befindet, müssen sich nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Auswanderer neu orientieren. Dabei hatte Andrea schon vor gut einem Jahr mit Ehemann Torsten ein neues Projekt in Aussicht: Das Paar wollte einen Luxus-Campingplatz eröffnen. Weil die Genehmigung einer Behörde fehlte, platzte der Traum vom "Glamping". Statt sich unterkriegen zu lassen, schaute die Auswanderin nach vorn und unterschrieb kurzerhand einen Mietvertrag für einen zweiten Salon in S'Arenal. Im "Modern Style 2.0" sollen Kunden einen pompösen Friseurbesuch erleben - doch kurz vor der Eröffnung fehlt von Luxus jede Spur. Elefant, Tiger & Co. Elefanten-Junge wird zum Rüpel im Leipziger Zoo: "Der kriegt nicht, was er will und dann wird rumgebrüllt" Weil der Wasserdruck viel zu gering ist, kippt die Stimmung. Zwischen Andrea und Torsten wird der Ton zunehmend schärfer ...

Goodbye Deutschland: Salon-Eröffnung ein voller Erfolg