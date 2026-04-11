Mallorca-Auswanderin nimmt 100.000-Euro-Kredit für Salon auf: "War noch nie so hoch verschuldet"
Mallorca - Seit über 30 Jahren lebt Andrea Goebel auf der beliebtesten Insel der Deutschen und betreibt dort erfolgreich einen Friseursalon. Wegen Mietwucher und steigender Preise hat die Auswanderin einen riskanten Entschluss gefasst: Sie will einen zweiten Salon eröffnen, um noch mehr Geld zu verdienen. Dafür hat die 53-Jährige einen fetten Kredit in Höhe von 100.000 Euro aufgenommen! War das wirklich die richtige Entscheidung?
"Ich war noch nie so hoch verschuldet. Das ist schon Risiko", gesteht die gebürtige Koblenzerin bei "Goodbye Deutschland". Weil sich Mallorca seit einigen Jahren im wirtschaftlichen Wandel befindet, müssen sich nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Auswanderer neu orientieren.
Dabei hatte Andrea schon vor gut einem Jahr mit Ehemann Torsten ein neues Projekt in Aussicht: Das Paar wollte einen Luxus-Campingplatz eröffnen. Weil die Genehmigung einer Behörde fehlte, platzte der Traum vom "Glamping".
Statt sich unterkriegen zu lassen, schaute die Auswanderin nach vorn und unterschrieb kurzerhand einen Mietvertrag für einen zweiten Salon in S'Arenal. Im "Modern Style 2.0" sollen Kunden einen pompösen Friseurbesuch erleben - doch kurz vor der Eröffnung fehlt von Luxus jede Spur.
Weil der Wasserdruck viel zu gering ist, kippt die Stimmung. Zwischen Andrea und Torsten wird der Ton zunehmend schärfer ...
Goodbye Deutschland: Salon-Eröffnung ein voller Erfolg
Doch die Vorbereitungsmaßnahmen für das geplante Opening sind nicht das Einzige, was für einen schiefen Haussegen sorgt.
Andrea und ihre jüngste Tochter Celine müssen in eine 40 Quadratmeter kleinere Wohnung ziehen. Zuvor hatten die beiden mit Torsten und der ältesten Tochter Caprice (23), die seit einiger Zeit in Deutschland leben, in einem Haus mit idyllischem Garten gewohnt.
"Jetzt leben wir direkt an der Playa de Palma, wo man nicht sein möchte", reagiert die 53-Jährige wenig begeistert. Immerhin verläuft die Eröffnung des Salons reibungslos. Neben einigen Bestandskunden haben sich auch ein paar Promis, wie Moderator Jürgen Milski (62), blicken lassen.
Ob sich der Megakredit gelohnt hat? "Das bleibt noch offen", sagt Andrea in der Sendung.
Sechs Wochen nach den Dreharbeiten erreicht das TV-Team eine Nachricht von Familie Goebel. Beide Geschäfte würden "erstaunlich gut laufen", heißt es.
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr am Freitagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+