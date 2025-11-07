Gläubige Auswanderin wird schwanger von Ex-Häftling: "War ultrageschockt"

Michigan (USA) - Ihre Liebe ist wahrhaft keine 0815-Lovestory: Rebecca (26) und Kory lernten sich über eine Brieffreundschaft kennen, als der 33-Jährige noch im Knast in den USA saß. 2022 folgte die Hochzeit hinter Gittern. Nur ein Jahr später, kurz nach der Entlassung, wandert Rebecca zu ihrem Mann aus und wird schwanger.

Rebecca (26) und Kory (33) gingen in ihrer Liebe einen ungewöhnlichen Weg. © Bildmontage: Screebshot/Instagram/rebecca_brock_ (2)

"Ich war ultra geschockt", erzählt die Theologie-Studentin in einer neuen Folge von "Goodbye Deutschland". Das Kind sei nicht geplant gewesen, richtig verhütet hätten sie und ihr Mann jedoch auch nicht.

Anfangs sei Rebecca ängstlich gewesen und habe sich nicht wirklich freuen können. "Als ich dann meinen ersten Frauenarzt-Termin hatte und gesehen habe, dass ein Baby in mir ist, da ging dann die Freude los."

Große Begeisterung über den Nachwuchs blieb auch zunächst bei Korys Familie aus. Vor allem sein Vater, in dessen Firma der Ex-Knacki stundenweise arbeitet, sei nicht sonderlich entzückt gewesen.

Auch finanziell sah die Lage bei dem Ehepaar zum Zeitpunkt der Schwangerschaft nicht unbedingt rosig aus. Während Rebecca mit Social Media monatlich bis zu 1000 US-Dollar (rund 871 Euro) verdiente, nahm Kory oft nur 750 Dollar (etwa 653 Euro) im Monat ein.