Leben im Ausland: Anita und Jürgen kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten in der Türkei
Antalya (Türkei) - Seit 15 Jahren leben Anita (71) und Jürgen Diez (72) glücklich in der Türkei. Doch seit der sich jährlich zuspitzenden Wirtschaftskrise wird der Geldbeutel des Paars immer knapper. Die gleichbleibend geringe Rente und die steigenden Ausgaben zwingen die beiden sich die Frage zu stellen: Müssen sie zurück nach Deutschland?
Als Jürgen seinen Job als Dozent für Mediendesign verlor, beschloss er mit seiner Frau Anita ihr Zuhause in Hof (Fichtelgebirge) zu verlassen und in die Türkei auszuwandern. Der damals 57-Jährige arbeitete mehrere Jahre als Action-Tourguide in Vollzeit, stockte mit seinem Gehalt seine 800-Euro-Rente auf.
Heute lebt das Ehepaar von insgesamt 1500 Euro monatlich. Der 72-Jährige kann aufgrund seines Alters und einem zurückliegenden Herzinfarkt nicht mehr so viel arbeiten, nimmt nur noch wenige Aufträge entgegen.
Durch die Hyperinflation explodieren allerdings die Lebenshaltungskosten. "Die Preise steigen immer mehr, die Rente bleibt auf dem gleichen Level und das macht mir Sorgen", erklärt Anita mit Tränen in den Augen bei "Goodbye Deutschland".
Die betagten Auswanderer fürchten nun, alle Zelte in Antalya abbrechen zu müssen. Für Sohn Andreas (53), der selbst seit sechs Jahren in der Türkei lebt, kommt das überhaupt nicht infrage: "Was wäre die Alternative? Zurück nach Deutschland und Hartz IV."
Goodbye Deutschland: Anita und Jürgen können zwei weitere Jahre in der Türkei bleiben
Eine Rückkehr in die Heimat würde zwar mehr Sicherheit und Unterstützung durch den Staat bedeuten. Mit ihrer Mini-Rente würden Anita und Jürgen allerdings auf viel kleinerem Wohnraum am Existenzminimum leben. Zudem: "Man fängt wieder von vorn an und wir sind auch nicht mehr die Jüngsten", weiß Anita.
Immerhin ein Telefonat mit der deutschen Vermieterin bringt dem Ehepaar ein bisschen Erleichterung. Ihre Miete von 400 Euro monatlich wird für die nächsten zwei Jahre nur um 50 Euro erhöht. Wie es dann weitergeht, wird sich zeigen ...
Die beiden Rentner wollen dennoch positiv in die Zukunft schauen: "Was bleibt, das sind wir. Egal wo."
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr am Freitagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)