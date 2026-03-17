Auswanderer-Tochter mit 17 schwanger: "Wären nicht mehr zusammen, wenn Baby nicht wäre"
Cala Millor (Mallorca) - Teenager Tara ist quasi auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen aufgewachsen. Als sie neun Jahre alt war, wanderte ihre Mama Angela De Rosa (50) mit ihr von Baden-Württemberg nach Mallorca aus. Doch plötzlich ist alles anders: Die 17-Jährige ist ungewollt schwanger und die Familie steht vor so mancher Herausforderung.
Nicht nur für Tara und ihren Freund Nico (25) verändert sich nun alles, sondern auch für Mutter Angie, die im eigenen Restaurant "Little Rock Stars" vorerst nicht mehr auf die Hilfe ihres Nachwuchses zählen kann.
Immerhin ist die Jugendliche schon im achten Monat, das Baby wird schon in wenigen Wochen zur Welt kommen. "Am Anfang war es ein Schock", erzählt Tara in der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer".
Sie und Nico, Medizinstudent aus Kolumbien, haben sich erst neun Monate zuvor in einem Club kennengelernt, einen Monat später wurde die 17-Jährige schwanger. Trotz Pille, deren Wirkung nach der Einnahme von Antibiotika ausgesetzt war.
Abitur und Studium müssen nun erst einmal warten, aber mittlerweile freuen sich die werdenden Eltern auf ihr Kind. Die Oma in spe natürlich auch, aber Angela macht sich auch Sorgen. "Ich bin ganz ehrlich, manchmal denke ich: Ich glaube nicht, dass die noch zusammen wären, wenn das Baby nicht wäre."
Sie sehe die Situation realistisch. "Es ist eine neue Situation, aber auch eine neue Belastung", offenbart sie. Ihrer Meinung nach wird wohl das Geld hinten und vorne nicht reichen, wenn das Baby erst einmal da ist.
Nachwuchs bei "Goodbye Deutschland!": Hält die Beziehung der Belastung stand?
Tatsächlich liegt Angela mit manchen Dingen gar nicht so verkehrt. Wenige Wochen nach der Geburt von Töchterchen Vega sind Tara und Nico zwar noch ein Paar, doch nicht immer ist alles eitel Sonnenschein.
Die Kleine hält ihre Eltern ordentlich auf Trab, Schlafmangel und Stress tun ihr Übriges, sodass es öfter zum Streit kommt. Alles drehe sich um das Baby, sie als Liebespaar haben wenig Zeit füreinander, so Tara.
"Wir haben uns schonmal hingesetzt und haben gesagt: Hat das überhaupt noch einen Sinn? Wir sind nur noch am Streiten, wir sind nur noch gestresst zusammen", offenbart die junge Mama.
Über gemeinsame Probleme zu reden, ist Neuland für die jungen Eltern. "Wir zusammen müssen noch sehr viel lernen", reflektiert die mittlerweile 18-Jährige erwachsen.
Oma Angela ist trotz allem stolz: "Sie macht das super gut." Sie gibt Tipps, wenn sie gebraucht wird, wolle sich aber nicht zu sehr einmischen. "Sie sind auf einem guten Weg", ist die 50-Jährige optimistisch.
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr immer am Freitagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+