Lena blickt auf Auswanderung zurück: "Habe nicht die schlauesten Entscheidungen getroffen"

Hamburg/Guadalajara (Mexiko) - 2012 brach Lena Koll (36) alle Zelte in Hamburg ab, um zu ihrem Schwarm Kenny Perez (damals 29) ins über 9000 Kilometer entfernte Mexiko auszuwandern. Heute lebt die Auswanderin noch immer dort, doch seitdem hat sich vieles verändert.

Lena Koll (36) hat die Auswanderung nach Mexiko nicht bereut. Sie lebt noch heute dort. © Screenshot/RTL+

Vor über 13 Jahren wanderte die damals 24-Jährige Hals über Kopf in ein fremdes Land aus - mit nur 1500 Euro Startkapital. Damals hatte sich Lena in ihre Urlaubsbekanntschaft verliebt, die sie gerade mal vier Wochen kannte, und wollte als Musikerin in einer Rockband durchstarten.

Heute lebt sie zwar immer noch in Mexiko, wohnt inzwischen aber nicht mehr in Ekatepec, sondern in der Millionenstadt Guadalajara. Die Beziehung zu Kenny zerbrach nach den Dreharbeiten und Lena verliebte sich neu, wurde Mutter einer kleinen Tochter. Von dem Vater ihres Kindes lebt die gebürtige Hamburgerin getrennt.

"Meine Bilanz für die letzten Jahre ist wie ein schlechter Wetterbericht. Da war alles mit drin, sehr durchwachsen", blickt die Auswanderin zurück. Besonders in den ersten Jahren im Ausland habe sie sich stark an die mexikanische Kultur angepasst, was sie persönlich sehr verändert hat.

Aber: Den Entschluss, Deutschland den Rücken zu kehren, bereut Lena bis heute nicht.