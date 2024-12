"Goodbye Deutschland"-Levke bricht in Tränen aus: "Er hat einfach zugeschlagen"

Wie geht es weiter mit Levke und Amosi (30)? © RTL/TV Turbo

Laut Levke habe es sogar Gewalt in der Partnerschaft gegeben. Bei einem Streit soll die Auswanderin Amosis Handy vor Wut auf das Bett geschmissen haben.

Daraufhin sei der Sukuma ausgerastet. "Er hat mir direkt ins Gesicht geschlagen", schildert sie die dramatische Situation unter Tränen. Amosi allerdings behauptet das Gegenteil: "Wer hat hier wen geschlagen?"

Weiterhin soll der 30-Jährige schon während der Beziehung regelmäßig Alkohol getrunken, mit anderen Frauen geschrieben und es nur auf Levkes Geld abgesehen haben.

Doch auch Amosi hat etwas an seiner Noch-Frau auszusetzen: "Wir hatten zu wenig Sex." Levke kann da nur den Kopf schütteln: "Dieser Typ hat mir alle paar Wochen eine Blasenentzündung, Pilzinfektion und Chlamydien angehängt."

Nach all dem ganzen Drama will Amosi wieder mit seiner Ex in Kontakt treten. Die Veganerin lässt sich auf ein Treffen mit ihm ein. Wird es etwa ein Liebescomeback geben?

