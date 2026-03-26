Müssen Anita und Jürgen nach 15 Jahren in der Türkei zurück nach Deutschland?

Antalya (Türkei) - Seit 15 Jahren leben Anita (71) und Jürgen Diez (72) glücklich in der Türkei. Doch seit der sich jährlich zuspitzenden Wirtschaftskrise wird der Geldbeutel des Paars immer knapper. Die gleichbleibend geringe Rente und die steigenden Ausgaben zwingen die beiden sich die Frage zu stellen: Müssen sie zurück nach Deutschland?

Anita (71) und Jürgen Diez (72) wollen unbedingt in ihrer Wahlheimat bleiben. © Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)

Als Jürgen seinen Job als Dozent für Mediendesign verlor, beschloss er mit seiner Frau Anita ihr Zuhause in Hof (Fichtelgebirge) zu verlassen und in die Türkei auszuwandern. Der damals 57-Jährige arbeitete mehrere Jahre als Action-Tourguide in Vollzeit, stockte mit seinem Gehalt seine 800-Euro-Rente auf.

Heute lebt das Ehepaar von insgesamt 1500 Euro monatlich. Der 72-Jährige kann aufgrund seines Alters und einem zurückliegenden Herzinfarkt nicht mehr so viel arbeiten, nimmt nur noch wenige Aufträge entgegen.

Durch die Hyperinflation explodieren allerdings die Lebenshaltungskosten. "Die Preise steigen immer mehr, die Rente bleibt auf dem gleichen Level und das macht mir Sorgen", erklärt Anita mit Tränen in den Augen bei "Goodbye Deutschland".

Die betagten Auswanderer fürchten nun, alle Zelte in Antalya abbrechen zu müssen. Für Sohn Andreas (53), der selbst seit sechs Jahren in der Türkei lebt, kommt das überhaupt nicht infrage: "Was wäre die Alternative? Zurück nach Deutschland und Hartz IV."