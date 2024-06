Nach der Verlobung am Montag: Peggy Jerofke spricht über erste Details der Hochzeit

Peggy Jerofke (47) und Steff Jerkel (54) haben sich verlobt und planen nun die Hochzeit. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

"Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben und verarbeiten gerade. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Es ist einfach wunderschön. Das ist das Einzige, was uns noch gefehlt hat. Ich bin überglücklich!", so die 47-Jährige in einem Gespräch mit DER WESTEN.

Jetzt geht es für das Auswanderer-Pärchen an die Planung der Hochzeit. Und da hat Peggy schon gewisse Vorstellungen. "Ich habe vor drei Tagen noch einen Song gehört und habe für mich gedacht, dass wenn wir mal heiraten, dann nehme ich auf jeden Fall dieses Lied."

Es sei das Erste, was ihr eingefallen sei. Der Song stehe und alles andere baue das Paar drumherum. Konkret werde es aber noch nicht.

Was jedoch klar ist: Steff und Peggy werden auf der Baleareninseln heiraten.