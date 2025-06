Nach erneuter Verlobung: "Goodbye-Deutschland"-Paar hat sich getrennt

Alles in Kürze

Zwischen Katharina (35) und Mirko Perkovic ist es endgültig aus. © Screenshot/Instagram/@katharina_perkovic

Das hat die beliebte VOX-Sendung auf ihrem Instagram-Profil bekannt gegeben. Nach über zehn Jahren und trotz erneuter Verlobung würde das Ehepaar nun getrennte Wege gehen, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag.

Wann und vor allem warum die Eltern zweier Kinder schlussendlich ihre Beziehung aufgegeben haben, ist derzeit nicht bekannt. Mirko Perkovic erzählte der "Mallorca Zeitung": "Diese Entscheidung war kein plötzlicher Bruch, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses, eine Veränderung, die sich über viele Monate abgezeichnet hat."

Katharina äußerte sich nicht zu dem Liebes-Aus. In einer Instagram-Story schrieb sie nur folgende kryptische Zeilen: "Verlier' nie deine Kraft - selbst in den dunkelsten Momenten trägt dich der Himmel weiter. Ein Blick nach oben reicht, um zu spüren: Es gibt noch so viel, wofür es sich lohnt …" - ob sie damit auf die Trennung anspielt? Rein spekulativ.

Laut der Zeitung seien die 35-Jährige und die beiden Mädchen schon aus dem gemeinsamen 140-Quadratmeter-Haus in Cala Rajada ausgezogen.