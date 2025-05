Auswanderin ist Mutter und Frau von Fußballstar, Tochter meint: "Mama, du machst doch gar nichts"

Bangkok (Thailand) - Olga Bihr (35) hat es satt, nur Mutter, Hausfrau und Spielerfrau zu sein. Mit ihrem Mann Manu (31) und ihren zwei Kindern lebt die gebürtige Russin in der thailändischen Hauptstadt und will nun einen Kosmetiksalon eröffnen. Doch der Spagat zwischen Beruf und Familienleben ist schwerer zu bewältigen als gedacht ...

"Alena hatte mal gesagt: 'Mama, du machst doch gar nichts. Du bist doch nur zu Hause, nur der Papa arbeitet.' Da bin ich richtig sauer geworden", erzählt Olga in einer neuen Folge von " Goodbye Deutschland ".

Schafft die zweifache Mutter den Spagat zwischen Beruf und Familie? © Bildmontage: RTL / 99pro mediaRTL (2)

Da die Familienplanung für das Ehepaar abgeschlossen ist und die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind, will die Auswanderin wieder den Schritt in ein Berufsleben wagen. Mit Beauty kennt sie sich bereits aus, hat die Blondine schon einige Eingriffe wie Brustvergrößerung, Nasen-OP und Lipfiller hinter sich.

"Ich habe ganz oft mit Vorurteilen zu tun", erklärt Olga. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit will sie zeigen, dass mehr in ihr steckt.

Der Umbau des Kosmetiksalons, der 50.000 Euro kostet und von Mann Manu finanziert wird, verläuft jedoch nicht ganz nach Plan. Die Arbeiten sind im Verzug, die Eröffnung verschiebt sich. Es folgen Businesstermine, doch wohin mit den Kindern? Olgas Mann ist beim Fußballtraining ...

