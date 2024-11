Profitänzerin Tina zieht von Berlin nach L.A., wofür ihr Partner einen hohen Preis zahlt

Berlin - Auswandern trotz Liebe : Wahlberlinerin Tina Rusin will in Hollywood durchstarten und sich einen Namen als Profitänzerin machen. Doch dafür muss die 31-Jährige ihren Partner zurücklassen - mit schweren Folgen. Ob es ein Happy End geben wird?

Haijk, der beinahe an der Trennung zerbrochen wäre, verheimlichte aus Liebe zu Tina, wie sehr er tatsächlich gelitten hat. Rückblickend würde er die Zeit zurückdrehen und einiges anders machen.

Die Distanz von 14.000 Kilometern machte vor allem ihrem Partner schwer zu schaffen. Schließlich war Tina fast fünf Jahre stets an Haijks Seite. "Ich habe gesoffen. Der ganze Kühlschrank ist voll mit Alkohol", berichtete der 29-Jährige, sichtlich von der Fernbeziehung gebeutelt.

Doch Berlin erschien ihr zu klein, sodass der nächste Schritt die "Stadt der Engel", L.A., werden sollte - ohne ihren Partner Haijk (29). Als selbstständiger Personalvermittler musste er zunächst in Deutschland bleiben.

Profitänzerin Tina Rusin trainiert jeden Tag, um in L.A. durchstarten zu können. © RTL / TV Turbo

Bei einer fremden Familie untergekommen, lebte Tina in L.A. übergangsweise in einem Zimmer für 1400 Euro. Doch dort kam es schnell zu Problemen. Tanzjobs seien auch schwer zu ergattern.

Nach fünf Monaten kam Haijk dann endlich nach L.A. zu Besuch. Tina wollte ihren Liebsten während seines Aufenthalts von der "Stadt der Engel" überzeugen, damit sich das Paar in Kalifornien gemeinsam eine Zukunft aufbauen kann.

"Sehen und gesehen werden, ist nicht so meins", zog ihr Partner zwar sein erstes Resümee. Doch als sein Rückflug nahte, hatte Haijk seine Meinung geändert.

"Ich find es übertrieben schön hier, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben", sagte der 29-Jährige, der alle Verträge kündigen und so schnell wie möglich zu seiner Tina ziehen will.

Die ganze Folge von "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" seht Ihr am heutigen Freitag um 20.15 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.