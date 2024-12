"Promi BB"-Gewinner heiratet Thailänderin und muss Brauteltern sechsstellige Summe zahlen

Thailand - Seit zehn Jahren ist Rainer Gottwald (58) mit seiner Frau Tik (41) verheiratet. Nun will der Gewinner der zehnten Staffel von " Promi Big Brother " ihr einen langersehnten Wunsch erfüllen: eine pompöse traditionelle Hochzeit in ihrer Heimat Thailand. Zudem plant das Paar, dort eine Wohnung zu kaufen und sesshaft zu werden. Doch Unstimmigkeiten lassen nicht lange auf sich warten …

Doch es herrscht Aufbruchstimmung, denn in wenigen Tagen soll die große Hochzeit in Thailand nach buddhistischer Tradition stattfinden. Dabei war Rainer noch nie im Heimatdorf seiner Frau.

Das Paar lernte sich 2012 kennen. Tik arbeitete damals als Psychologin und behandelte Rainer wegen des Verdachts auf Burn-out. Die beiden leben gemeinsam mit ihren Kindern in einem Einfamilienhaus in Dettenheim bei Karlsruhe.

Rainer plant, 2026 erneut nach Thailand auszuwandern. © RTL/99pro media

Neben verschiedenen Ritualen und Zeremonien warten auch Verpflichtungen auf den 58-Jährigen. Um Tik heiraten zu dürfen, muss Rainer nicht nur Haus und Land besitzen, sondern auch ein Brautgeld an ihre Eltern bezahlen - und das in sechsstelliger Höhe!

Hinzu kommt, dass der Badener am Eingang der Location an jeden Gast ein Armband verteilen möchte. Damit will er verhindern, dass sich Fremde auf die Hochzeit schleichen. Für Tik viel zu übertrieben und typisch deutsch: "Wer mit Rainer zusammenarbeiten will, muss gute Nerven haben."

Wird die Hochzeit ohne Konflikte verlaufen?

