Schüsse auf Luxus-Villa! Peggy Jerofke und Steff Jerkel unter Schock
Cala Rajada (Mallorca) - Auch das noch! Als wäre die anstehende Hochzeit bei Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (58) nicht schon genug Stress, ist auch noch aus dem Nichts auf die neue Miet-Villa des 58-Jährigen geschossen worden.
Wochenlang hat der ehemalige Bar-Betreiber das teure Geheimnis rund um seine "OnlyFans"-Villa und die damit verbundenen Businesspläne geheim gehalten, jetzt steht die Mission "Content" unter keinem guten Stern.
Denn wie Peggy und Steff in der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" verraten, ist auf die Villa in Canyamel geschossen worden.
Demnach sei ein Unbekannter offenbar auf dem Grundstück herumgeirrt und habe insgesamt achtmal auf die Fenster der Villa geschossen. Auch Tore und Mauern wurden mit dem Wort "gilipollas" (dt. Arschloch) besprüht.
Für den Familienvater steht fest: "Das ist wie versuchter Mord." Auch seine Zukünftige ist angesichts der Lage vor Ort fassungslos und ringt um Worte.
"Alter, ist das krass. Wann haben die das gemacht? Die wissen ja gar nicht, ob da jemand ist? Das ist ja wie in einem Drogenfilm", hält Peggy schockiert fest.
Steff Jerkel will an Business-Projekt festhalten
Eine Idee, wer hinter der brutalen Attacke stecken könnte, hat Steff nicht. Sich von acht Schüssen und etlichen Spray-Hinterlassenschaften in die Knie zwingen lassen will er aber nicht. "Ich werde jetzt nicht den Schwanz einziehen und weglaufen. Wir haben hier viel Geld reingesteckt. Jetzt erst recht."
Seine baldige Ehefrau will das Gelände rund um das Business ab sofort eisern meiden – der eigenen Sicherheit wegen. "Für mich ist klar, dass ich diesen Ort meiden werde. Ich werde hier mit Josephine nicht mehr hingehen. Hätte ich gewusst, was kommt, hätte ich's gar nicht gemacht", lautet ihr Seitenhieb.
Zusammen mit der spanischen Polizei will Steff den Täter finden, erklärt er. Auch der Besitzer der Villa zieht bei der Suche nach dem Übeltäter mit und verspricht 10.000 Euro Belohnung für den Fall, dass ein Hinweis zum Täter führt.
Die neue Folge von "Goodbye Deutschland" wird am Freitag (20.15 Uhr) auf VOX ausgestrahlt. Schon jetzt ist die neue Ausgabe auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Steff Jerkel