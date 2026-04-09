Schüsse auf Luxus-Villa! Peggy Jerofke und Steff Jerkel unter Schock

Cala Rajada (Mallorca) - Auch das noch! Als wäre die anstehende Hochzeit bei Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (58) nicht schon genug Stress, ist auch noch aus dem Nichts auf die neue Miet-Villa des 58-Jährigen geschossen worden.

Unter anderem auf den Mauern des Grundstücks hinterließ der Täter fiese Beleidigungen. © RTL+

Wochenlang hat der ehemalige Bar-Betreiber das teure Geheimnis rund um seine "OnlyFans"-Villa und die damit verbundenen Businesspläne geheim gehalten, jetzt steht die Mission "Content" unter keinem guten Stern.

Denn wie Peggy und Steff in der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" verraten, ist auf die Villa in Canyamel geschossen worden.

Demnach sei ein Unbekannter offenbar auf dem Grundstück herumgeirrt und habe insgesamt achtmal auf die Fenster der Villa geschossen. Auch Tore und Mauern wurden mit dem Wort "gilipollas" (dt. Arschloch) besprüht.

Für den Familienvater steht fest: "Das ist wie versuchter Mord." Auch seine Zukünftige ist angesichts der Lage vor Ort fassungslos und ringt um Worte.

"Alter, ist das krass. Wann haben die das gemacht? Die wissen ja gar nicht, ob da jemand ist? Das ist ja wie in einem Drogenfilm", hält Peggy schockiert fest.