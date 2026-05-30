Auswanderin dank Hormontherapie mit 52 Jahren noch mal Mutter geworden
Dubai - Seit 23 Jahren leben Sven (55) und Heike Mostegl (54) in den Vereinigten Arabischen Emiraten rund zwei Fahrtstunden von Dubai entfernt. Vor drei Jahren ist Heike dank einer Hormontherapie zum zweiten Mal schwanger geworden und hat ihre zweite Tochter Naya gesund und munter zur Welt gebracht. Das TV-Team von "Goodbye Deutschland" hat die Bäckersfamilie damals besucht.
Schon bei der ersten Tochter des Paares vor 13 Jahren seien die Schwangerschaft und Geburt ein absolutes Wunder gewesen, wie Heike in der Sendung erzählt: "Maya dürfte gar nicht auf der Welt sein, weil ich damals Krebs hatte und es wurde gesagt, dass alles entfernt werden muss und ich keine Kinder mehr kriegen könnte."
Doch entgegen der ärztlichen Einschätzung brachte die Auswanderin mit Anfang 40 die heute 13-Jährige zur Welt. Abgeschlossen war die Familienplanung aber noch nicht.
Dank einer Hormontherapie wurde Heike mit 51 Jahren zum zweiten Mal schwanger, neun Monate später machte die kleine Naya das Glück perfekt. "Das ist einfach Wahnsinn für uns und macht uns richtig glücklich", so die gelernte Kindergärtnerin.
Mit zwei Bäckereien samt Restaurant sind die Mostegls aber auch leidenschaftliche Unternehmer. Unmittelbar nach der Geburt von Baby Naya eröffneten die Auswanderer eine dritte Filiale.
Weg zur Eröffnung von dritter Bäckerei war kein Zuckerschlecken
Auch wenn am Ende die Eröffnung ein voller Erfolg wurde, war der Weg bis dorthin alles andere als leicht. Der Grund: die Arbeitsweise und -moral der Handwerker.
"Sie kommen zu spät, sie kommen gar nicht, sie arbeiten nur mit einer Hand", echauffiert sich Sven und ergänzt: "Der Tischler hatte drei Monate Zeit und es ist nichts fertig." Trotz einiger Unvollkommenheiten konnte der neue Laden pünktlich für die ersten Gäste öffnen.
Heute sind die Mostegls immer noch erfolgreich und sogar Tochter Maya hilft beim Business mit. In einem Instagram-Reel der Familie ist zu sehen, wie der Teenager fleißig Fotos und Videos bearbeitet.
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr am Freitagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+