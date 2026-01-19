Tochter von "Goodbye Deutschland"-Star ist jetzt ein Mann: "Bin nicht mehr das kleine Mädchen"

Thailand - Ende Dezember zeigte VOX in einer Wiederholungsfolge die bewegende Auswanderung von Parani Hüning und deren kleinen Tochter Noemi in das Land des Lächelns. Seit der erstmaligen Ausstrahlung im Oktober 2012 sind viele Jahre vergangen - nun teilte " Goodbye Deutschland " spannende Neuigkeiten über die Auswanderer auf Instagram.

2012 wanderte Mama Parani mit ihrer damaligen Tochter Noemi zu ihrem Freund Tha nach Thailand aus. © Screenshot/RTL+

Bei der Sendung hat sich nun Paranis frühere Tochter Noemi mit einer Nachricht gemeldet: "Ich wollte mal ein Update geben. Es sind ja mittlerweile 14 Jahre, seit dieser Folge, vergangen."

Und tatsächlich hat sich seit der Auswanderung einiges verändert: Noemi Hüning heißt jetzt Nick Eschweiler und lebt mittlerweile wieder in Deutschland: "Ich bin 2021 wieder zurückgekommen und habe direkt eine Ausbildung zur Pflegefachkraft angefangen, die ich erfolgreich abgeschlossen habe."

"Das größte Ereignis ist, dass ich festgestellt habe, dass ich Transgender bin und 2021 ebenfalls mit meiner Transition angefangen habe. Ich bin also nicht mehr das kleine Mädchen Noemi, sondern bin jetzt ein erwachsener Mann und der Sohn meiner Mutter", heißt es weiter.

Nick ist nicht nur endlich mit sich und seinem Körper im Reinen, sondern hat obendrauf auch noch die Liebe seines Lebens gefunden: "Ich bin seit einem Jahr verheiratet."