Letztes Puzzlestück für neue Zooattraktion schwebt ein: "Logistisch eine Meisterleistung"

Leipzig - Das letzte Puzzlestück für den Besucher-Tunnel im Leipziger Zoo zieht in der neuen Folge " Elefant, Tiger & Co. " nach einer Reise um die halbe Welt endlich in "Feuerland" ein. Doch nicht nur die Anfahrt ist Präzisionsarbeit, auch der Einbau der neuen Attraktion fordert den Beteiligten einiges ab.

Die aktuelle Folge "Elefant, Tiger & Co." begleitet die Bauarbeiten zum 140 Meter langen Unterwassertunnel auf der "Feuerland"-Baustelle. (Archiv) © Zoo Leipzig

Die geschwungene Tunneldecke wurde in den USA hergestellt, besteht aus einem Stück Acrylglas und wiegt sagenhafte 20 Tonnen!

"Es geht wieder los mit der Aufregung", sagt Projektleiter Kai Döbel. "Das Ding ist 6,50 Meter breit. Es ist schon klar, warum die Behörden auch so lange für die Ausnahmegenehmigung gebraucht haben. Mit Polizeischutz kam die Röhre her, das ist logistisch eine Meisterleistung."

Dann schwebt das maßgefertigte Bauwerk auch schon am Haken des Krans in die Luft und wird über die Baustelle hinweg in seine finale Position gehoben.

Die Millimeterarbeit lässt die Spannung bei allen Beteiligten nochmals ansteigen. Jetzt darf bloß nichts schiefgehen.