Letztes Puzzlestück für neue Zooattraktion schwebt ein: "Logistisch eine Meisterleistung"
Leipzig - Das letzte Puzzlestück für den Besucher-Tunnel im Leipziger Zoo zieht in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." nach einer Reise um die halbe Welt endlich in "Feuerland" ein. Doch nicht nur die Anfahrt ist Präzisionsarbeit, auch der Einbau der neuen Attraktion fordert den Beteiligten einiges ab.
Die geschwungene Tunneldecke wurde in den USA hergestellt, besteht aus einem Stück Acrylglas und wiegt sagenhafte 20 Tonnen!
"Es geht wieder los mit der Aufregung", sagt Projektleiter Kai Döbel. "Das Ding ist 6,50 Meter breit. Es ist schon klar, warum die Behörden auch so lange für die Ausnahmegenehmigung gebraucht haben. Mit Polizeischutz kam die Röhre her, das ist logistisch eine Meisterleistung."
Dann schwebt das maßgefertigte Bauwerk auch schon am Haken des Krans in die Luft und wird über die Baustelle hinweg in seine finale Position gehoben.
Die Millimeterarbeit lässt die Spannung bei allen Beteiligten nochmals ansteigen. Jetzt darf bloß nichts schiefgehen.
Auch die Tierpfleger im Leipziger Zoo fiebern mit
"Die letzten zehn Meter müssen wir noch schaffen, noch ist er nicht drinnen", so Döbel. "Jetzt kann man nur hoffen, dass die Abmessungen passen. Zum Glück haben wir mit den anderen Tunnelstücken bereits gut geübt."
Auch die Tierpfleger verfolgen die Aktion gebannt und fiebern mit. "Es ist auf jeden Fall sehr cool, zu sehen, was das für eine Feinarbeit ist", sagt Robbentrainerin Meriam Pietsch. "Durch die Krümmung ist dieses Bauteil jedoch besonders."
Und dann kommt die Entwarnung: Die Tunneldecke sitzt an der richtigen Stelle. "Noch ein bisschen Silikon und dann können die Tierpfleger ran", scherzt der Projektleiter, sichtlich erleichtert. "Ich bin durch, ich gehe jetzt nach Hause."
Die komplette Folge "Elefant, Tiger & Co." seht Ihr jetzt bereits jetzt jederzeit auf Abruf in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: Zoo Leipzig