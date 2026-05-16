16.05.2026 07:18 Favoritensterben bei "Let's Dance" geht weiter: Dieser Promi fliegt vor dem Halbfinale raus!

Faustdicke Überraschung bei "Let's Dance": Top-Favorit und Jury-Liebling Jan Kittmann wird von den Zuschauern vom Parkett gestoßen und ist raus!

Von Frederick Rook

Köln - Faustdicke Überraschung im Viertelfinale von "Let's Dance": Top-Favorit und Jury-Liebling Jan Kittmann wird von den Zuschauern vom Parkett gestoßen und ist raus! Anna-Carina Woitschack (33) kann sich auf die Anrufer verlassen.

Für GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann (43) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) reichte es am Freitagabend nicht zum Weiterkommen bei "Let's Dance". © Thomas Banneyer/dpa Der 43-jährige GZSZ-Schauspieler und Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) eröffneten die Show am Freitagabend mit einem Charleston zu "Ghostbusters". Für ihre ausgeklügelte Choreografie gab es gewohnt viel Lob von Joachim Llambi (61) und seinen Kollegen. Auch beim Trio-Dance (Paso Doble) mit Vadim Garbuzov (39) als zusätzlichem Tänzer überzeugte Kittmann - und das nicht nur durch seinen freien Oberkörper. 53 von 60 Punkten reichten dennoch nicht für das Halbfinale. Er erhielt zu wenig Anrufe. Eine sensationelle Wiederauferstehung feierte indes Joel Mattli. Der Schweizer "Ninja Warrior"-Star hatte zuletzt häufiger um den Einzug in die nächste Runde zittern müssen - diesmal nicht. Selbst ein Unfall konnte ihn nicht stoppen. Let's Dance Anna-Carina Woitschack packt über schmerzhafte Seite von "Let's Dance" aus: "Noch nie erlebt" An der Seite von Malika Dzumaev (35) zeigte Mattli einen sinnlichen Wiener Walzer zu "Suffer" von Charlie Puth. Als Teil der Choreografie verpasste ihm Malika eine Ohrfeige. Die schlug allerdings so unglücklich ein, dass der 32-Jährige anschließend tatsächlich aus der Nase blutete.

Anrufer bewahren Anna-Carina Woitschack vor "Let's Dance"-Aus