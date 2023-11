"Grill den Henssler": Ilka Bessin misslingt Dessert, dann passiert etwas, was es noch nie gab

Bei "Grill den Henssler" kommt es am heutigen Sonntag zu einer Besonderheit. Denn es passiert etwas, was es in der zehnjährigen Geschichte noch nie gab.

Von Florian Fischer

Köln - Steffen Henssler (51) hat etwas gutzumachen! In der vergangenen Woche verlor der Starkoch bei "Grill den Henssler" sein Duell gegen die drei Promis. Ausgerechnet in der Folge vom heutigen Sonntagabend treten jedoch starke Herausforderer gegen ihn an. Dennoch passiert etwas, was es in der zehnjährigen Geschichte noch nie gab.

Mit diesen Herausforderern hat es Steffen Henssler (51, 2.v.l.) zu tun: Michael Hartl (74, 4.v.l.), Marianne Hartl (70, 5.v.l.), Kristina Vogel (32, 7.v.l.) und Ilka Bessin (51, 10. v.l.). © RTL / Basti Sevastos Eine hohe Hürde hat der Hamburger Starkoch zu bewältigen, denn seine Kandidaten sind fast allesamt gut erprobt, was das Kochen angeht. Steffen muss sich mit der ehrgeizigen Ex-Radrennweltmeisterin Kristina Vogel (32), dem legendären Schlagerduo Marianne (70) und Michael (74), welches schon einmal 30 Punkte von der Jury erhielt, sowie Stand-up-Comedienne Ilka Bessin (51), die Henssler ebenfalls schon besiegen konnte, messen. Letztgenannte sorgt dafür, dass sich eine Vorahnung des 51-Jährigen beinahe bestätigt. "Wenn man an deinem Ego kratzt, dann bist du besonders gefährlich. Wie gefährlich wird es heute für deine Gegner? ", will Moderatorin Laura Wontorra (34) vom Brutzel-Meister wissen. "Das entscheidet sich in den ersten beiden Gängen", vermutet Henssler. Und als würde der Kochbuchautor es ahnen, geschieht Ilka, die für das Dessert zuständig ist, auch direkt ein Missgeschick! TV & Shows Geschäftsmann skrupellos erschossen: Schwester von Kommissarin unter Verdacht! Das Allroundtalent entscheidet sich dazu, einen Klemmkuchen mit Birnenkompott und Honigcreme zu machen, doch dann nimmt das Desaster seinen Lauf, denn der Teig klebt am Waffeleisen fest. "Jetzt ist das der Moment, an dem ich gleich ausraste", so die Autorin sichtlich nervös. Doch der Profi-Koch weiß, woran es liegt. "Es liegt am Teig", weiß Steffen. Und dann passiert etwas, was es noch nie gegeben hat bei "Grill den Henssler"!

Stand-up-Comedienne Ilka Bessin und die Eier werden wohl keine Freunde mehr. © RTL / Basti Sevastos

"Grill den Henssler": Ex-Rennradfahrerin Kristina Vogel spricht über ihren tragischen Sturz

Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel war für die Vorspeise zuständig. © RTL / Basti Sevastos Denn alle Versuche, das Dessert zu retten, misslingen. Am Ende ist der Star-Koch persönlich der Retter in der Not. Denn er gibt Ilka etwas von seinem Teig ab. Und die Stand-up-Comedienne weiß mittlerweile, was sie falsch gemacht hat. "Ich habe im Teig die Eier vergessen! Oje, ich brauche jetzt nicht mehr nach Hause kommen, meine Mutter gibt mich zur Adoption frei!", meint sie. Bevor jedoch das Dessert verzerrt wird, ist die Vorspeise dran. Diese bereitet Kristina Vogel vor. Die zweifache Olympiasiegerin zaubert gegrilltes Zucchini-Carpaccio mit Parmesan-Zabaione. Seit einem Trainingsunfall 2018 sitzt die 32-Jährige im Rollstuhl, lässt sich von ihrem Schicksal aber nicht unterkriegen. TV & Shows Schock bei "7 vs. Wild": Knossi und Sasha essen giftige Beeren - und zeigen ihre Penisse Während Kristina die Vorspeise vorbereitet, erzählt sie von dem Unglück und den daraus resultierenden Folgen. "Wir alle haben unsere Probleme im Alltag. Mein Schicksal als gehende Person zu einer im Rollstuhl sitzenden ist sichtbarer als andere. Aber ganz am Ende muss jeder das sehen, wie es ist, und muss entscheiden, wie man aus der Situation die Welt für sich selber besser machen kann", erklärt die mehrfache Weltmeisterin.

Ehe von Schlagerduo Marianne und Michael wird auf eine harte Probe gestellt