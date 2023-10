"Grill den Henssler": Publikum lacht über Reiner Calmund, der versteht die Welt nicht mehr

Köln - Wenn das Menü zur Mutprobe wird: In der "Grill den Henssler"-Folge vom heutigen Sonntagabend wird geschmacklich wieder einiges geboten. Als Juror Reiner Calmund (74) beim Hauptgang genüsslich an seinem Cocktail nippt, bricht das Studio-Publikum in schallendes Gelächter aus - sogar Moderatorin Laura Wontorra (34) ringt plötzlich nach Worten!