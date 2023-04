Laura Wontorra warnt Djamila Rowe nach "Loch"-Aussage: "Mach's nicht noch schlimmer!"

Gerade Letzterer hatte in Down Under eindrucksvoll seine Fertigkeiten am Kochtopf unter Beweis gestellt und reichlich Lob von seinen IBES-Mitstreitern kassiert.

Laura Wontorra (34) hat beim Staffelauftakt einen Sieg von Steffen Henssler gesehen. Kann der TV-Koch das wiederholen? © RTL/Pervin Inan-Serttas

"Tilapia?", beäugt Henssler das Hauptgericht des Drei-Gänge-Promi-Menüs skeptisch und urteilt über den hierzulande eher unbekannten Fisch: "Da kannste auch gleich 'nen Schwamm servieren."

"Du kannst das nicht kochen, oder was?", wittert Papis prompt eine mögliche Schwachstelle seines Kontrahenten, doch der lacht bloß: "Natürlich! Egal was kommt, ich hau alles in die Pfanne."

Nach gepfefferten Worten geht es dann auch buchstäblich an die Gewürze. Als Laura Wontorra Djamila zu ihrer Dschungelzeit befragen will, müht sich diese gerade mit dem Aushöhlen von Tennisball-großen Tomaten ab. Das rote Gemüse in die Höhe haltend will sich die Reality-Queen bei Koch-Coach Hans Neuner (47) rückversichern: "Guck mal, mein Loch! Ich muss kurz mein Loch zeigen ..."

Lautes Gelächter hallt durchs Studio und auch Laura ist ob der Doppeldeutigkeit kurz sprachlos.

"Ich hab' einfach ein Löcher-Problem", beharrt Djamila, bevor die "GDH"-Moderatorin jeglichen weiteren "Löcher"-Talk zu unterbinden versucht: "Mach's nicht noch schlimmer, Djamila!"

Die ganze skurrile Szene und ob Djamilas Tomaten am Ende trotz "Loch-Problem" überzeugen können, gibt es am heutigen Sonntag (30. April) um 20.15 Uhr bei VOX, oder schon jetzt im Stream bei RTL+ zu sehen.