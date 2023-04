"Let's Dance"-Star liefert sich Duell mit Steffen Henssler: "Ich brauche das Geld!"

Köln – Die Kochtöpfe brodeln wieder! Die Frühlingsstaffel von "Grill den Henssler" startet am heutigen Sonntag mit einer besonderen Spezialfolge: Steffen Henssler (50) muss sich statt gegen die üblichen Promi-Kandidaten gegen vier Koch-Coaches behaupten. Auf einen von ihnen hat er es dabei von Beginn an besonders abgesehen: " Let's Dance "-Star Ali Güngörmüş (46).

"Letztes Mal hab' ich 'ne ordentliche Klatsche bekommen", erinnert sich Güngörmüş an seinen letzten Auftritt in der VOX-Showküche. "Vielen Dank noch mal dafür", feixt der 46-Jährige sarkastisch in Richtung Henssler. "Heute ist die Revanche!"

Prost! Beim letzten Duell gegen Henssler hatte Ali Güngörmüş (46) noch eine bittere Niederlage verkraften müssen. © RTL/Basti Sevastos

Was nach einer drastischen Aussage klingt, ist allerdings nicht ganz ernst gemeint. So will sich der Spitzenkoch das Preisgeld natürlich nicht in die eigene Tasche stecken, sondern (wie es auch die Regeln verlangen) an einen guten Zweck spenden.

Wie gut seine Chancen dabei stehen, ist zumindest in Hensslers Augen fraglich: "Ich würde sagen, wenn du so kochst, wie du tanzt, brauche ich mir keine Sorgen zu machen", stichelt der spitzzüngige Koch-King gegen den ausgeschiedenen "Let's Dance"-Star.

So hatten Güngörmüş' Tanz-Qualitäten in der RTL-Show lediglich für den achten Platz ausgereicht. Ziemlich wenig für die hohen Ansprüche des ehrgeizigen Restaurantbesitzers.

Beim Impro-Gang geht es dann direkt ans Eingemachte. Als Güngörmüş zu erklären versucht, dass die Zusammenarbeit mit drei anderen Küchenprofis auch eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, lästert Henssler drauflos: "Oooh, armer Ali. Der heult jetzt schon rum, weil er weiß, dass er gleich die Klatsche kriegt."

Er selber sei mit seiner Position als Einzelkämpfer gegen vier Herausforderer zufrieden: "Wenn ich Ali so rumjaulen höre, dann bin ich noch zufriedener."