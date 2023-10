"Grill den Henssler": Oliver Pocher stichelt gegen Amira - trägt seinen Ehering aber noch

Schon mehrfach hatte Pocher bei Auftritten in dem Kochformat in der Vergangenheit mit dreisten Aktionen für Aufsehen gesorgt und das sollte auch in der Jubiläumsfolge vom gestrigen Sonntagabend nicht anders sein.

Pocher ließ sich bei GdH zu manch einem spitzzüngigen Spruch hinreißen. © RTL/Basti Sevastos

Der Grund dafür ist simpel: Einem Bericht zufolge wurde die "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge bereits im vergangenen Frühjahr, vor mehr als einem halben Jahr, gedreht. Die Pochers haben sich hingegen erst Ende August offiziell getrennt.

Dass es jedoch schon während Ollis Dreharbeiten heftig in der Ehe des Promi-Paars gekriselt haben dürfte, scheint rückblickend offensichtlich zu sein. So ließ sich der Henssler-Herausforderer zu diversen weiteren Sticheleien gegen seine (Noch-)Ehefrau hinreißen.

Als Mirja Boes Olli beim Zubereiten des Hauptgangs Anweisungen entgegenrief, schoss dieser zurück: "Schrei mich nicht so an. Wirklich. Da hätte ich ja auch zu Hause arbeiten können."

In einer anderen Szene steckte sich der Comedian Essensrest in den Mund, woraufhin Laura Wontorra frotzelte: "Auch gut, dass du das alles isst. Mülleimer. Ganz brav." Keine neue Bezeichnung für Olli: "So werde ich zu Hause genannt. Wegen der Kinder. Ich esse alles auf, was auf dem Boden liegt."