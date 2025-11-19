Anne Menden erneut Opfer von Fake-News: "Fallt auf die Sch***e nicht rein"

Berlin - Anne Menden (40) muss sich mal wieder mit fiesen Fake-News herumschlagen: Diesmal wird im Netz behauptet, dass sie ihr Baby schon zur Welt gebracht haben soll.

Anne Menden (40) hat mit wilden Gerüchten aufgeräumt, nach denen sie und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) bereits Eltern sein sollen. © Screenshot/Instagram/annemenden (Bildmontage)

Als "Beweis" werden Fotos präsentiert, die den GZSZ-Star oder ihren Verlobten Gustav Masurek (36) mit einem Baby im Arm zeigen. Die sind aber mithilfe von Künstlicher Intelligenz erzeugt worden. "Bitte, bitte, bitte, fallt auf die Sch***e nicht rein!", mahnte die Schauspielerin in einer Story bei Instagram.

"Seit eineinhalb Wochen ungefähr geht's wieder los. Es gibt wieder unglaublich viele Meldungen. Wir kriegen unglaublich viele Nachrichten, dass unser Baby da wäre", berichtet die 40-Jährige.

"Irgendjemand hat geschrieben: Alles Gute zu Eurer Tochter Lina." Es sei auf jeden Fall wieder "wild", betonte die Promi-Dame.

Von frei erfundenen Namen, über ausgedachte Körpermerkmale bis hin zu einem angeblichen Geburtsverlauf, den es ja noch gar nicht geben könne, sei in den aktuellen Berichterstattungen wirklich alles dabei, ließ Menden wissen.