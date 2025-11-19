Anne Menden erneut Opfer von Fake-News: "Fallt auf die Sch***e nicht rein"
Berlin - Anne Menden (40) muss sich mal wieder mit fiesen Fake-News herumschlagen: Diesmal wird im Netz behauptet, dass sie ihr Baby schon zur Welt gebracht haben soll.
Als "Beweis" werden Fotos präsentiert, die den GZSZ-Star oder ihren Verlobten Gustav Masurek (36) mit einem Baby im Arm zeigen. Die sind aber mithilfe von Künstlicher Intelligenz erzeugt worden. "Bitte, bitte, bitte, fallt auf die Sch***e nicht rein!", mahnte die Schauspielerin in einer Story bei Instagram.
"Seit eineinhalb Wochen ungefähr geht's wieder los. Es gibt wieder unglaublich viele Meldungen. Wir kriegen unglaublich viele Nachrichten, dass unser Baby da wäre", berichtet die 40-Jährige.
"Irgendjemand hat geschrieben: Alles Gute zu Eurer Tochter Lina." Es sei auf jeden Fall wieder "wild", betonte die Promi-Dame.
Von frei erfundenen Namen, über ausgedachte Körpermerkmale bis hin zu einem angeblichen Geburtsverlauf, den es ja noch gar nicht geben könne, sei in den aktuellen Berichterstattungen wirklich alles dabei, ließ Menden wissen.
"Vollidioten": Anne Menden findet deutliche Worte für Urheber der Fake-News
Sogar ein Freund aus Ägypten habe der Familie aufgrund der Behauptungen fälschlicherweise zur Geburt gratuliert.
Das Fatale: Selbst die KI von Google fiel zwischenzeitlich auf die Fake-News herein und spuckte als Namen von Mendens Kind tatsächlich "Lina" aus.
"So lange auf unseren Seiten nichts steht, ist nichts passiert", stellte Anne mit Nachdruck klar. Es sei echt einfach nur noch nervig. Diese Falschmeldungen hätten ihrer Aussage zufolge ihren Ursprung oftmals bei Facebook.
"Das ist einfach nur Fake und Clickbait und wenn Ihr da drunter kommentiert oder die Sachen likt oder Euch das durchlest, dann spielt Ihr diesen Vollidioten auch noch in die Karten", wandte sich die werdende Mama direkt an ihre Follower.
Das sei total unnötig "und ich finde auch, dass das mal wieder an Übergriffigkeit und Respektlosigkeit kaum zu überbieten ist. Es sprengt auf jeden Fall Grenzen", wurde Menden deutlich.
Anne Menden war bereits Anfang des Jahres Zielscheibe von Fake-News. Im Januar dichtete man ihr per KI eine Schwangerschaft an, bevor sie dann tatsächlich schwanger wurde.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/annemenden (Bildmontage)