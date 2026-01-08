GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro auf Abwegen: "Tolle Rolle, auf die ich mich sehr freue"

Berlin - Wolfgang Bahro (65) ist Schauspieler durch und durch: Natürlich wird er wohl auf ewig mit Jo Gerner von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in Verbindung gebracht werden und zuweilen sogar mit ihm verwechselt, aber der 65-Jährige kann auch anders.

Wolfgang Bahro (65) schlüpft für einen RTL-Krimi in die Rolle des Profilers Armin Weber. © RTL / Stephan Rabold

Er habe sogar schon einmal "Adolf Hitler in 'Gasherd und Klistiere' von Rolf Hochhuth im jüdischen Theater Bimah" gemimt, verrät der Darsteller in einem RTL-Interview.

Zudem stand er unter anderem auch schon als Charlie Chaplin auf der Bühne, habe den Teufel in "Jedermann", den Kommissar in "Die toten Augen von London" und einen grauen Herren in "Momo" gegeben, zählt er weiter auf.

Jüngst war Bahro als Winnetou-Bösewicht Santer bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zu sehen und selbst seinen verstorbenen Kollegen Harald Juhnke (†75) habe er schon verkörpert.

Im vergangenen Jahr hat sich der TV-Star eine weitere Auszeit vom Kolle-Kiez gegönnt, die seine Serienfigur Jo Gerner im Koma verbracht hat, damit er in der RTL-Produktion "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" mitwirken konnte. "Es ist eine neue Herausforderung und eine tolle Rolle, auf die ich mich sehr freue", betont der Berliner. Bahro hoffe, dass "noch viele Haveltode für Armin Weber" und somit auch für ihn folgen werden.