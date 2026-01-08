GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro auf Abwegen: "Tolle Rolle, auf die ich mich sehr freue"
Berlin - Wolfgang Bahro (65) ist Schauspieler durch und durch: Natürlich wird er wohl auf ewig mit Jo Gerner von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Verbindung gebracht werden und zuweilen sogar mit ihm verwechselt, aber der 65-Jährige kann auch anders.
Er habe sogar schon einmal "Adolf Hitler in 'Gasherd und Klistiere' von Rolf Hochhuth im jüdischen Theater Bimah" gemimt, verrät der Darsteller in einem RTL-Interview.
Zudem stand er unter anderem auch schon als Charlie Chaplin auf der Bühne, habe den Teufel in "Jedermann", den Kommissar in "Die toten Augen von London" und einen grauen Herren in "Momo" gegeben, zählt er weiter auf.
Jüngst war Bahro als Winnetou-Bösewicht Santer bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zu sehen und selbst seinen verstorbenen Kollegen Harald Juhnke (†75) habe er schon verkörpert.
Im vergangenen Jahr hat sich der TV-Star eine weitere Auszeit vom Kolle-Kiez gegönnt, die seine Serienfigur Jo Gerner im Koma verbracht hat, damit er in der RTL-Produktion "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" mitwirken konnte. "Es ist eine neue Herausforderung und eine tolle Rolle, auf die ich mich sehr freue", betont der Berliner. Bahro hoffe, dass "noch viele Haveltode für Armin Weber" und somit auch für ihn folgen werden.
Wolfgang Bahro muss in "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" einen grausamen Mord aufklären
In dem Krimi verkörpert das GZSZ-Urgestein einen Profiler, der zusammen mit seinem Sohn, Kriminalhauptkommissar Gregor Weber, einen bestialischen Mord aufklären muss, der auch ihre gemeinsame Vergangenheit betrifft. Um den grausamen Killer zu schnappen, müssen sie ihren persönlichen Konflikt beilegen.
"Vor allem hat mich an der Rolle Armin Weber gereizt, dass es sich um einen Mann handelt, der sich mit Verbrechen und deren Aufklärung beschäftigt", erklärt Bahro, der bei den Dreharbeiten von dem renommierten Fallanalytiker Axel Petermann (73) beraten wurde.
Für seine Rolle musste Wolfgang Bahro in die Abgründe der menschlichen Psyche eintauchen - kein großes Problem für den Darsteller.
"Wenn ich nicht gelernt hätte, diese Dinge nach dem Dreh oder nach der Vorstellung loszulassen, wäre ich sicher schon in einer Nervenheilanstalt", bemerkt er.
Wie sich der GZSZ-Star als Profiler schlägt, könnt Ihr am 13. Januar ab 20.15 Uhr direkt im Anschluss an "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bei RTL und RTL+ verfolgen.
Titelfoto: RTL / Stephan Rabold