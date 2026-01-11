GZSZ: Kann Joachims Missgeschick den Gerner-Clan versöhnen?
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" scheint das Tischtuch zwischen Jo Gerner und seinen Kindern aktuell zerschnitten zu sein, doch dann könnte ausgerechnet ein peinliches Missgeschick wieder alles zum Guten wenden.
Joachims Idee, die Familie mit einem verspäteten Weihnachtsessen zu versöhnen, ist krachend gescheitert. Zu tief ist das gegenseitige Misstrauen und zu groß der verletzte Stolz.
Auch mit seinem Geschenk - eine Mitgliedschaft im Golfclub, um mehr gemeinsame Zeit mit seiner Familie zu verbringen - kommt bei seinen Kindern nicht sonderlich gut an. Dennoch wollen Matilda, Johanna und Julian der Sache eine Chance geben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die drei haben dabei sogar viel Spaß, bis das Familienoberhaupt auf der Anlage auftaucht. Erneut kommt es zum Streit und gerade als seine Kinder den Club verlassen wollen, werden sie durch ein Geräusch aufgeschreckt.
Sie Rennen den Hügel hoch, um dann kollektiv in Panik auszubrechen. Voller Sorge um ihren Vater, eilt das Trio ihm zu Hilfe. Jo war nämlich rückwärts mit seinem Golfkart in einen Teich gerollt.
Jo Gerner wird zum "James Bond mit Entengrütze"
Und genau dieses Missgeschick könnte jetzt dabei helfen, das Eis von Neuem zu brechen. Bei der anschließenden Autofahrt ist die Stimmung jedenfalls zum ersten Mal seit langem wieder ausgelassen - auf Joachims Kosten.
"Sitzheizung?", fragt Matilda ihren durchnässten Vater ein wenig spöttisch. "Und der ist einfach so rückwärts gerollt?", hakt sie ein wenig gehässig nach. "Glaub mir, ich habe alles versucht", verteidigt er sich. Dann bricht allgemeines Gelächter unter seinen Kindern aus.
"Aber wie Du aus dem See gestiegen bist", bemerkt Matilda lachend und Johanna witzelt: "War schon ein bisschen James Bond", woraufhin Julian hämisch ergänzt: "Ja, James Bond mit Entengrütze vielleicht."
Joachim ist der Vorfall sichtlich peinlich. "Aber wie Du geguckt hast, als Du so ganz, ganz langsam untergegangen bist", witzelt Johanna und Matilda wirft ein: "Aber erstmal schön sitzen bleiben, immer mit der Ruhe." Und schließlich lacht auch Joachim mit.
Ob das der urkomische Anfang eines neuen Kapitels in der Geschichte des Gerner-Clans ist, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner