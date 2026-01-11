GZSZ: Kann Joachims Missgeschick den Gerner-Clan versöhnen?

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " scheint das Tischtuch zwischen Jo Gerner und seinen Kindern aktuell zerschnitten zu sein, doch dann könnte ausgerechnet ein peinliches Missgeschick wieder alles zum Guten wenden.

Joachims Versöhnungs-Versuch ist gescheitert und selbst Johanna ist nicht gut auf ihren Vater zu sprechen. © RTL / Rolf Baumgartner

Joachims Idee, die Familie mit einem verspäteten Weihnachtsessen zu versöhnen, ist krachend gescheitert. Zu tief ist das gegenseitige Misstrauen und zu groß der verletzte Stolz.

Auch mit seinem Geschenk - eine Mitgliedschaft im Golfclub, um mehr gemeinsame Zeit mit seiner Familie zu verbringen - kommt bei seinen Kindern nicht sonderlich gut an. Dennoch wollen Matilda, Johanna und Julian der Sache eine Chance geben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die drei haben dabei sogar viel Spaß, bis das Familienoberhaupt auf der Anlage auftaucht. Erneut kommt es zum Streit und gerade als seine Kinder den Club verlassen wollen, werden sie durch ein Geräusch aufgeschreckt.

Sie Rennen den Hügel hoch, um dann kollektiv in Panik auszubrechen. Voller Sorge um ihren Vater, eilt das Trio ihm zu Hilfe. Jo war nämlich rückwärts mit seinem Golfkart in einen Teich gerollt.