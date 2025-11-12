GZSZ-Star verabschiedet sich nach mehr als 20 Jahren: "War sehr emotional"
Berlin - Für Anne Menden (40) heißt es Abschied nehmen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - jedenfalls vorerst. Es wird die erste längere Pause für den Serien-Liebling.
"Der Abschied war auf jeden Fall sehr emotional. Tränen im Studio und mal nicht als Emily", schildert die Schauspielerin ihren vorläufig letzten Tag am Set in den Studios Babelsberg in einem RTL-Interview.
"Es ist das erste Mal, dass ich wirklich für längere Zeit nicht am Set sein werde", stellt die 40-Jährige fest. Ihren ersten Drehtag hatte sie bereits im Alter von 18 Jahren. Am 1. Dezember 2004 stand sie in Episode 3114 erstmals als Emily Höfer vor der Kamera.
"Seitdem war ich eigentlich täglich dort. Abgesehen von ein paar Wochen Urlaub im Jahr", bemerkt die Promi-Dame. Daher werde es sicher zunächst ungewohnt für sie sein, nicht täglich ins Studio fahren zu müssen.
"Aber der Grund dafür könnte natürlich schöner nicht sein", unterstreicht Anne, die ihr erstes Kind erwartet und sich daher in die Babypause verabschiedet hat. Die stellt sie sich übrigens "sehr gemütlich" vor: "Kamin, Sofa, kuschelige Decke, Weihnachtsfilme und Snacks", gibt sie lachend preis.
Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) hatten die Schwangerschaft Anfang September öffentlich gemacht. "Ich will die Zeit ruhig angehen lassen und jeden Tag schauen, was mir und dem Baby guttut", betont sie. Dabei bekomme sie jede Menge Unterstützung von Gustav und ihren Familien.
Anne Menden stellt sich für Emily eine Rückkehr "wie Phönix aus der Asche" vor
Eine Sache werde sie in ihrer Auszeit aber auf jeden Fall nicht vermissen: "Das sehr frühe Aufstehen, wenn um 6.45 Uhr Maske ist", verrät die Darstellerin mit einem Grinsen. Ihre Fans wird sie in der Zwischenzeit nach Lust und Laune mitnehmen. Allerdings gelte das Motto: "Kind und Familie zuerst."
Auch für ihre Rückkehr, die sie für 2026 anpeilt, hat die werdende Mama konkrete Pläne: "Ich wäre immer noch für eine kleine Explosion, und da ist sie wieder wie Phönix aus der Asche", beschreibt sie schmunzelnd ihre Idee.
Jetzt heißt es aber erst einmal für ihre Figur Emily, Abschied vom Kolle-Kiez zu nehmen. Auch wenn Menden seit dem 7. November nicht mehr vor der Kamera steht, müssen sich die Fans erst Anfang des kommenden Jahres von ihr verabschieden.
"Für Emily wird es turbulent. Es wird einiges bei Female³ passieren, was sie nicht nur beruflich, sondern auch privat an ihre Grenzen bringt", gibt die Aktrice einen kleinen Ausblick. Emily muss eine Entscheidung treffen, die ihr Leben grundlegend verändert. "Kein einfacher Abschied - doch er öffnet die Tür für ein neues Kapitel, das alles verändern könnte", deutet Anne Menden an.
Welche schweren Entscheidungen Emily bevorstehen, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner