GZSZ-Star verabschiedet sich nach mehr als 20 Jahren: "War sehr emotional"

Berlin - Für Anne Menden (40) heißt es Abschied nehmen von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " - jedenfalls vorerst. Es wird die erste längere Pause für den Serien-Liebling.

Anne Menden (40) wird von ihrer GZSZ-Familie Jörn Schlönvoigt (39, l.) und Felix von Jascheroff (43) am Set verabschiedet. © RTL / Rolf Baumgartner

"Der Abschied war auf jeden Fall sehr emotional. Tränen im Studio und mal nicht als Emily", schildert die Schauspielerin ihren vorläufig letzten Tag am Set in den Studios Babelsberg in einem RTL-Interview.

"Es ist das erste Mal, dass ich wirklich für längere Zeit nicht am Set sein werde", stellt die 40-Jährige fest. Ihren ersten Drehtag hatte sie bereits im Alter von 18 Jahren. Am 1. Dezember 2004 stand sie in Episode 3114 erstmals als Emily Höfer vor der Kamera.

"Seitdem war ich eigentlich täglich dort. Abgesehen von ein paar Wochen Urlaub im Jahr", bemerkt die Promi-Dame. Daher werde es sicher zunächst ungewohnt für sie sein, nicht täglich ins Studio fahren zu müssen.

"Aber der Grund dafür könnte natürlich schöner nicht sein", unterstreicht Anne, die ihr erstes Kind erwartet und sich daher in die Babypause verabschiedet hat. Die stellt sie sich übrigens "sehr gemütlich" vor: "Kamin, Sofa, kuschelige Decke, Weihnachtsfilme und Snacks", gibt sie lachend preis.

Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) hatten die Schwangerschaft Anfang September öffentlich gemacht. "Ich will die Zeit ruhig angehen lassen und jeden Tag schauen, was mir und dem Baby guttut", betont sie. Dabei bekomme sie jede Menge Unterstützung von Gustav und ihren Familien.