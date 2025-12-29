Gefälschte Pässe bei GZSZ: Was führt Zoe jetzt wieder im Schilde?

Berlin - Lauras Rückkehr ist Zoe bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ein Dorn im Auge, denn sie befürchtet, dass Johns Frau ihr Familienglück zerstören könnte.

Zoe (l.) sieht in Laura zunehmend eine Bedrohung für ihre Familie. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Ex-Agentin hatte sich mit dem Vater ihrer Tochter gerade auf ein gemeinsames Sorgerecht verständigt, als Laura plötzlich aus den USA zurückkehrte und zu ihrem Überdruss dann ungeplant auch noch im Kolle-Kiez blieb.

Für Zoe stellt ihre Erzfeindin, die einst sogar auf ihrer Abschussliste stand, eine Bedrohung dar. Nach und nach gerät sie in einen Strudel der Angst und fällt in alte Verhaltensmuster zurück: Sie will sich für den Ernstfall wappnen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Aus Sorge um Clara plant sie die Entführung ihrer eigenen Tochter. Zu diesem Zweck erstellt sie am Computer gefälschte Pässe für Clara, Carlos und sich selbst.

Derweil hat ihr Mann ein Auge auf ihre Tochter und sucht vergeblich nach seiner Geldbörse. Er ahnt nicht, dass seine Frau sie entwendet hat, um an die Daten von seinem Pass zu kommen.