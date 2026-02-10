Babyglück bei Anne Menden: Schauspielerin ist erstmals Mama geworden

Berlin - Die GZSZ-Schauspielerin (40) hat die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Gustav Masurek (36) teilte sie die frohe Nachricht auf Instagram.

Mit rührenden Worten richtet sich die Schauspielerin (40) an ihre Fans. © Christoph Soeder/dpa

Zuvor ließ ihr Verlobter die Fans wissen, dass sich ihr "Littlefoot" bereits auf den Weg gemacht habe.

Nun scheint die kleine Familie im neuen Alltag angekommen zu sein. Auf einem innigen Foto sind die Hände der frischgebackenen Eltern sowie die winzigen Füße ihres Sohnes zu sehen.

Dazu schreibt die Schauspielerin ergriffen:

"Wir wussten nicht, dass man sich so vollständig fühlen kann. Bis zu diesem Moment. Unser kleines 'Littlefoot' hat das Licht der Welt erblickt. Jetzt sind wir komplett."

Auch der stolze Papa meldet sich in den Kommentaren zu Wort.

Masurek bedankt sich bei seiner Verlobten und zollt ihr großen Respekt: "Ich bin einfach überwältigt. Ganz, ganz großen Respekt, wie sie diese neun Monate gemeistert hat – die Geburt und jetzt alles, was danach kommt. Ich ziehe wirklich den Hut."

Zudem richtet er dankende Worte an Familie, Freunde und den gemeinsamen Manager: "Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Danke, danke, danke."