GZSZ: Laura bekommt einen geheimnisvollen Anruf
Berlin - Die Rivalität zwischen Laura und Zoe hat sich bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" so weit hochgeschaukelt, dass Johns Frau Angst um ihre Familie hat.
Zum Schutz ihres Mannes und seiner Tochter gaukeln die beiden der Ex-Agentin sogar ihre Trennung vor. Schließlich hatte Zoe bereits Yvonne vergiftet, um zu verdeutlichen, wie weit sie zum Schutz ihrer Familie gehen würde.
Während sich Claras Mutter also in Sicherheit wähnt, planen Laura und John ihren Gegenschlag im Verborgenen. Bei einem geheimen Treffen im Büro von "Female³" bringt sie ihn auf den neuesten Stand, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Bist Du sicher, dass Dich niemand gesehen hat?", fragt Laura ihren Mann besorgt und küsst ihn leidenschaftlich. "Warum unterstützt uns Hardenberg nicht?", will John wissen.
Laura hatte den Gangsterboss im Krankenhaus aufgesucht, in der Hoffnung, dass er sich gegen Zoe stellt, die gegen ihn ausgesagt hatte. Schließlich hätte er sich doch auch an der vorgetäuschten Entführung von Clara beteiligt, bemerkt John.
Jo Gerner bestellt Laura und John zu einem geheimen Treffen
"Er musste damals nichts tun, außer dass er Zoe vorgespielt hat, dass er Clara entführt hat - der Rest war Jos Plan", gibt Laura zu bedenken. "Du meinst, er will kein Risiko eingehen?", hakt ihr Gegenüber nach, woraufhin sie spekuliert, dass der Ganove vielleicht auch keine Möglichkeiten habe, weil er wieder im Gefängnis sitzt.
Dann erzählt sie ihrem Mann, dass Joachim von der Sache Wind bekommen und sie aufgefordert hat, die Finger davonzulassen. "Was auch immer Zoe gegen ihn in der Hand hat - Jo will auf gar keinen Fall, dass daran gerührt wird", unterstreicht Laura. Daran ändere offenbar auch die Tatsache nichts, dass Zoe Yvonne vergiftet hat.
"Was machen wir jetzt?", fragt John ratlos. Schließlich müssen die zwei somit weiter ihre Trennung vortäuschen, damit Clara und er sicher sind. Plötzlich ruft Joachim an: "Wir treffen uns in der Agentur. Bring John mit", fordert sie der gerissene Geschäftsmann zu einem Treffen auf.
Ob sich das Trio jetzt doch gegen Zoe verbünden wird oder ob Gerner nur noch einmal für klare Verhältnisse sorgen will, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner