GZSZ: Diese Entdeckung könnte alles verändern

Berlin - Zoe und Carlos haben bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " den Tod von Alvaro längst verdrängt und sich ihrem Familienglück gewidmet - der Vorfall könnte sich jetzt aber zum Bumerang entwickeln.

Wird Calrlos (r.) und Zoe der Tod von Alvaro jetzt doch noch zum Verhängnis. © RTL

Zoe durchstöbert routinemäßig die Vermissten-Datenbank der Berliner Polizei. Dabei stößt sie auf einen beunruhigenden Eintrag, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Männliche Wasserleiche am Westhafen gefunden. Hinweise der Bevölkerung zur Identität erbeten. Spezielles Merkmal: auffälliges Tattoo", ist in der Meldung zu lesen.

"Neuigkeiten", lässt die Ex-Agentin ihren Mann wissen, als er den Raum betritt. "Was gibt's?", fragt er zunächst noch lapidar. Als sie ihm ihr Handy zeigt, wird Carlos plötzlich kreidebleich und die Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben. "Mierda", entfährt es ihm.

"Kennst Du das Tattoo?", hakt Zoe nach. "Das sieht so aus, wie das Wappen vom Fußballverein meiner Heimatstadt. Das ist definitiv Alvaros Leiche", klärt er sie auf.

Zur Erinnerung: Alvaro hatte sich vor Monaten bei seiner Flucht vor Zoe bei einem Sturz an einer Metallstange aufgespießt. Carlos wollte sofort die Polizei über den Unfall informieren, aber die ehemalige Killerin zog es vor, die Leiche verschwinden zu lassen.