GZSZ: Diese Entdeckung könnte alles verändern
Berlin - Zoe und Carlos haben bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Tod von Alvaro längst verdrängt und sich ihrem Familienglück gewidmet - der Vorfall könnte sich jetzt aber zum Bumerang entwickeln.
Zoe durchstöbert routinemäßig die Vermissten-Datenbank der Berliner Polizei. Dabei stößt sie auf einen beunruhigenden Eintrag, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Männliche Wasserleiche am Westhafen gefunden. Hinweise der Bevölkerung zur Identität erbeten. Spezielles Merkmal: auffälliges Tattoo", ist in der Meldung zu lesen.
"Neuigkeiten", lässt die Ex-Agentin ihren Mann wissen, als er den Raum betritt. "Was gibt's?", fragt er zunächst noch lapidar. Als sie ihm ihr Handy zeigt, wird Carlos plötzlich kreidebleich und die Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben. "Mierda", entfährt es ihm.
"Kennst Du das Tattoo?", hakt Zoe nach. "Das sieht so aus, wie das Wappen vom Fußballverein meiner Heimatstadt. Das ist definitiv Alvaros Leiche", klärt er sie auf.
Zur Erinnerung: Alvaro hatte sich vor Monaten bei seiner Flucht vor Zoe bei einem Sturz an einer Metallstange aufgespießt. Carlos wollte sofort die Polizei über den Unfall informieren, aber die ehemalige Killerin zog es vor, die Leiche verschwinden zu lassen.
Carlos will nach dem Fund von Alvaros Leiche umgehend Berlin verlassen
"Wenn die Frau das sieht, dann ist er so gut wie identifiziert, dann stehen die hier vor der Tür", ist sich Alvaros ehemaliger Kumpel sicher. "Warum sollten sie von ihm direkt auf Dich kommen?", will Zoe wissen.
"Weil er ihr erzählt hat, dass ich für ihn im Knast saß", entgegnet er und ergänzt: "Dann ist das Motiv doch klar: Rache!" Seine Frau versucht, ihn zu beruhigen: "Und wenn er es ihr nicht erzählt hat, er wird ja nicht gerade stolz darauf gewesen sein", beschwichtigt sie.
Doch Carlos ist völlig außer Rand und Band: "Zoe, wir müssen heute noch abhauen", fordert er seine Gemahlin auf, die jedoch nichts überstürzen möchte.
"Willst Du warten, dass die Bullen kommen?", fragt er entsetzt und wirft ein, dass der Faktor Zeit jetzt eine wichtige Rolle spiele. "Wir haben alles: Pässe, Geld", betont er.
Ob die beiden jetzt wirklich Berlin fluchtartig verlassen müssen und was das für die Pläne von Laura und John bedeutet, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner