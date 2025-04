Beef bei GZSZ? Yvonne Catterfeld packt über Verhältnis zu Jeanette Biedermann aus

Yvonne Catterfeld spielte bis 2005 bei GZSZ mit. © Jens Kalaene/dpa

Das Verhältnis aber soll nicht das beste gewesen sein - und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Medien sagten den beiden gerne einen Konkurrenzkampf nach. Sie galten als Rivalinnen, aber stimmt das auch?

20 Jahre nach dem Ausstieg spricht Yvonne Catterfeld darüber, wie es wirklich war. "Ich glaube, in dem Moment, als ich dorthin kam, hat sich etwas bei GZSZ verändert. Jeany war so der Superstar, dann kam ich plötzlich und ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Konkurrenz war, aber es gab irgendeine komische Spannung zwischen ihr und mir", erzählt die Voice-Jurorin im Interview mit Absolut Radio.

Jeanette Biedermann tauchte 1999 als Marie Balzer erstmals im Kolle-Kiez auf. Zwei Jahre später - zunächst noch als Gastrolle - folgte dann Yvonne Catterfeld.

Am Set oder außerhalb von GZSZ hatten sie demnach nicht viel miteinander zu tun. "Wir haben immer mal gequatscht, aber da ist keine Freundschaft draus entstanden. Es wurde von außen auch viel gemacht. Das hat irgendwas ausgelöst, dass wir so verhalten waren."