Bei GZSZ sorgt ein blaues Auge für Ärger: "Was ist los?"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " machen Yvonne, Joachim und Lukas gerade eine schwere Zeit durch und ausgerechnet jetzt scheint der Junge auch noch in Schwierigkeiten zu stecken.

Doch schon kurze Zeit nach seiner Rückkehr in den Kolle-Kiez droht neues Ungemach, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Für seine Pflegeeltern brach daraufhin eine Welt zusammen, denn insbesondere Yvonne hatte sich schnell an ihr Pflegekind gewöhnt. Zu ihrem Glück wollte Lukas aber nicht bei seinem Vater bleiben und kehrte schnell wieder zu ihnen zurück.

Gerade als sich Lukas so richtig im Gerner-Clan eingelebt hatte, meldete sich sein Vater und verlangte, dass er bei ihm in der Schweiz leben sollte.

Yvonne und Joachim (l.) erkennen mit Schrecken, dass Lukas ein blaues Auge hat und wollen den Grund dafür erfahren. © RTL / Rolf Baumgartner

Als Lukas nach Hause kommt, geht er seinen Pflegeeltern aus dem Weg und vermeidet vor allem Augenkontakt. "Du, das mit dem Praktikumsplatz im Krankenhaus, das klappt leider nicht", ruft Yvonne ihm zu, was Lukas eher gleichgültig hinnimmt.

Daraufhin schlägt sie ihm vor, bei John nach einem Platz im "Mauerwerk" zu fragen. "Ja, 'Mauerwerk' wär super, danke", antwortet ihr Ziehsohn erneut lapidar.

Yvonne und Joachim schauen sich gegenseitig verwundert an. "Ist alles in Ordnung, Lukas?", fragt sie, während sie vom Tisch aufsteht und zu ihrem Pflegesohn in die Küche geht.

"Was ist los?", hakt sie nach, als er sich weiterhin scheinbar abweisend verhält. Als er sich umdreht, erkennt Yvonne aber sofort den Grund für seine Zurückhaltung: Lukas hat ein blaues Auge! Entsetzt dreht sie sich zu Jo um, der ebenfalls sprachlos ist.

