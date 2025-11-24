GZSZ: Als Julian auspackt, fällt Johanna aus allen Wolken

Berlin - Wo Julian bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " aufschlägt, herrscht das Chaos: Bei einem Gespräch mit Johanna platzt sein dunkles Geheimnis aus ihm heraus.

Johanna stößt bei Julian auf Granit. © RTL / Rolf Baumgartner

Dabei ist der Gerner-Sohn alles andere als unschuldig an seinem Verhalten. Vielmehr brockte er sich die lange Serie an emotionalen Achterbahnfahrten selbst ein - und hat zudem ein ausgewachsenes Drogenproblem.

Vor allem trägt er eine große Mitschuld an der Geiselnahme, bei der Matilda in große Gefahr geriet und Johanna schwer verletzt wurde, sodass ihr Leben am seidenen Faden hing.

Nach ihrer Rückkehr aus der Reha hofft sie, dass sich die Wogen glätten und sich die Familie wieder versöhnt.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, wie sie bei Julian in seiner unordentlichen Wohnung nach dem Rechten schaut. Dort will sie zwischen dem Familienoberhaupt und dessen Sohn vermitteln - doch der Plan geht nach hinten los.

"Papa braucht vielleicht nur Zeit, dass das mit Robin nicht deine Schuld war", versucht sie zu beschwichtigen. "Das wird nicht passieren. Der große Gerner hat gesprochen! Ich bin verbannt", wischte Julian die Hoffnung beiseite, nachdem zuvor schon eine Aussprache geplatzt war.

Als Johanna ihn mit der Nacht der Geiselnahme konfrontierte, schepperte Julian ihr entgegen: "Das mit dem Schlüssel war doch nur die Spitze des Eisbergs!" Da Johanna nicht ganz verstand, klärte er sie diesbezüglich auf: "Matilda hat ihn krank gemacht. Die hat ihm Psychopharmaka gegeben." Besonders Matilda sei in erster Linie verantwortlich.