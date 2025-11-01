Endet Geiselnahme bei GZSZ mit nächstem Serientod?

Berlin - Drama pur bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ": Das Geiseldrama auf dem Kolle-Kiez spitzt sich weiter zu ... und wird blutig enden !

Johanna wird unweit des Herzens von einem Nagel getroffen und schwer verletzt. © RTL

Robin hat sich im Drogen-Rausch Zugang zum Townhouse verschafft: Er ist auf der Suche nach Wertgegenständen und will Berlin überstürzt verlassen.

Dabei wird er jedoch von Johanna überrascht - und Matilda, die sich zuvor versteckt hatte -, weshalb er eine fatale Entscheidung trifft.

Er bringt die Schwestern in seine Gewalt und spätestens, als die ersten Sirenen ertönen, nimmt das Geiseldrama seinen Lauf, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Während die Polizei mit Robin verhandelt, gelingt es Erik, sich ins Haus zu schleichen. Er will versuchen, den Geiselnehmer zu überreden, während der ihn immer wieder mit einer Nagelpistole bedroht.

Vor dem Haus versammeln sich in der Zwischenzeit Familie und Freunde. Auch Joachim trifft vollkommen verzweifelt ein. Plötzlich ertönt ein markerschütternder Schrei aus dem Penthouse.