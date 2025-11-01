Endet Geiselnahme bei GZSZ mit nächstem Serientod?
Berlin - Drama pur bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Das Geiseldrama auf dem Kolle-Kiez spitzt sich weiter zu ... und wird blutig enden!
Robin hat sich im Drogen-Rausch Zugang zum Townhouse verschafft: Er ist auf der Suche nach Wertgegenständen und will Berlin überstürzt verlassen.
Dabei wird er jedoch von Johanna überrascht - und Matilda, die sich zuvor versteckt hatte -, weshalb er eine fatale Entscheidung trifft.
Er bringt die Schwestern in seine Gewalt und spätestens, als die ersten Sirenen ertönen, nimmt das Geiseldrama seinen Lauf, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Während die Polizei mit Robin verhandelt, gelingt es Erik, sich ins Haus zu schleichen. Er will versuchen, den Geiselnehmer zu überreden, während der ihn immer wieder mit einer Nagelpistole bedroht.
Vor dem Haus versammeln sich in der Zwischenzeit Familie und Freunde. Auch Joachim trifft vollkommen verzweifelt ein. Plötzlich ertönt ein markerschütternder Schrei aus dem Penthouse.
Johanna schwebt in Lebensgefahr
Erik versucht, Robin zu überwältigen. Im Kampf löst sich ein Schuss. Der Nagel trifft Johanna, unweit des Herzens, die getroffen zusammensackt. Ab Boden liegend ringt sie nach Luft.
"Sie blutet", stellt Matilda entsetzt fest. Während sie gemeinsam mit Erik alles dafür tut, ihrer Halbschwester das Leben zu retten, nutzt Robin die allgemeine Verwirrung zur Flucht.
"Hilfe ist gleich da, Du musst noch ein ganz bisschen durchhalten", versucht Erik die Schwerverletzte zu beruhigen und ihr beizustehen. "Oh Gott", ringt Matilda verzweifelt nach Worten, während ihre kleine Schwester immer mehr Blut verliert.
Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Wie kritisch die Situation ist, kann man an Jo Gerners Gesicht ablesen, als seine Tochter von den Sanitätern zum Rettungswagen gebracht wird.
Titelfoto: RTL