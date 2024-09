Dramatischer Abschied bei GZSZ: Luis bricht seine Zelte im Kolle-Kiez ab

Bevor Luis in die Ferne verschwindet, dreht er sich noch einmal um und versichert: "Was immer auch passiert: Du hast immer einen riesengroßen Platz in meinem Herzen." Mit einer letzten innigen Umarmung ist das LuMo-Kapitel damit geschlossen.

Marc Weinmann (26) verkörperte bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" drei Jahre lang die Rolle des Luis Ahrens. © RTL – Anna Riedel

Im Interview mit "RTL" gibt Weinmann weitere Details bekannt, wie der Abschied verlaufen wird: "Nachdem er die aufkommenden Gefühle zuerst unterdrücken wollte, wird ihm immer klarer, dass er das nicht kann und Moritz auch nichts vorspielen möchte. Er muss herausfinden, was das mit Adam ist."

Darüber hinaus erzählt er, dass auf Moritz eine "schwerere Zeit" zukommen wird: "Er muss nun erstmal für sich herausfinden, wie er sein neues Leben ohne Luis aufbaut. Zudem wird er großen Herzschmerz haben, den er erst einmal verarbeiten muss."



Danach, so hofft Weinmann für Moritz, dass er "nicht an sich und an der Liebe zweifelt. Und natürlich würde ich mich für ihn freuen, wenn er einen neuen Mann kennenlernt, der ihm alles bieten kann, was vielleicht auch noch nicht einmal Luis ihm bieten konnte."

Und wie geht es für Weinmann nach seinem GZSZ-Abschied weiter? "Ich freue mich zum Beispiel sehr darauf, neue spannende Rollen in neuen, großartigen Projekten zu spielen und meinen verrückten Beruf weiter ausleben zu dürfen. Die Rolle Luis werde ich nie vergessen."

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder jederzeit auf Abruf bei RTL+.