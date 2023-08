GZSZ bekommt Zuwachs: Sie schlägt "mit Pauken und Trompeten" im Kolle-Kiez auf

Offenbar aber bekommt der Gerner-Clan Verstärkung. "In meinen ersten Tagen hier bei GZSZ habe ich bereits mit Ulrike Frank und Lenny Borchert gespielt, also Katrin und Moritz aus der Serie."

"Ich freue mich natürlich riesig darüber, bei GZSZ dabei zu sein und bin super gespannt, was alles auf mich zukommen wird", erklärt die Newcomerin im RTL-Interview.

Zudem hinterlässt die gebürtige Berlinerin nicht nur optisch Eindruck: "Was ich jetzt schon verraten kann, ist, dass Alicia mit Pauken und Trompeten einsteigt und es zunächst nicht immer leicht haben wird, denn dem Stehauf-Mädchen wird auch mal der ein oder andere Stein in den Weg gelegt – aber Alicia wird das nicht aufhalten!"

Wer mehr erfahren will, schaltet in den Wochen den TV an. Gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.