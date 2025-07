GZSZ: Dschungel-Star mit Blitz-Gastrolle im Kolle-Kiez

Alles in Kürze

Jo Gerner erleidet nach seinem Unfall im Krankenhaus einen Schlaganfall und fällt ins Koma . Da vorerst nicht mit seiner Genesung zu rechnen ist - Schauspieler Wolfgang Bahro (64) benötigt eine längere Auszeit, um einen Ermittler in einem RTL-Krimi zu mimen - müssen seine Angelegenheiten geregelt werden.

Der 62-Jährige hat im vergangenen Februar hinter Siegerin Lilly Becker (49) den zweiten Platz beim Dschungelcamp belegt. Zudem kennt man ihn unter anderem auch aus dem TV-Krimi "Der Alte", in dem er 18 Jahre lang zu sehen war.

Ab dem 10. September wird Pierre Sanoussi-Bliss gemeinsam mit Tabea Heynig (54) bei "Unter Uns" zu sehen sein. © RTL / Stefan Behrens

Aber wie kam es eigentlich zu diesem kurzfristigen Engagement? "Da ich momentan nichts anderes mache, außer am Schreibtisch zu sitzen und an meiner Biografie zu arbeiten, die im September erscheint, fand ich, dass das eine sehr willkommene Abwechslung ist", erklärt Pierre in einem RTL-Interview.

Zudem sei es für den gebürtigen Berliner ja auch nur ein Katzensprung zu den Dreharbeiten in die Studios Babelsberg gewesen und eine intensive Vorbereitung auf seinen Einsatz benötige der Schauspieler auch nicht.

"Ich mache diesen Job seit 43 Jahren", betont er und da er hauptsächlich Theater spielt, sei ein TV-Dreh für ihn kein großes Drama. "Wenn ich irgendwas verkacke, dann mache ich es halt noch mal. Was soll's? Das juckt keinen", stellt er lachend fest.

Nach seinem Gastauftritt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" führt ihn sein Weg übrigens gleich weiter zur nächsten RTL-Soap. Ab dem 10. September wird er nämlich als Designer Adam Wolter bei "Unter Uns" zu sehen sein.

Die GZSZ-Folgen mit Pierre Sanoussi-Bliss seht Ihr am 15. und 16. Juli 2025 ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf bei RTL+.