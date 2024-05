GZSZ-Ehe in Gefahr: Bei diesem Paar sieht die Zukunft nicht rosig aus

Berlin - Von Wolke sieben keine Spur: Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " stecken Katrin und Tobias weiterhin in einer handfesten Ehekrise.

Die Stimmung zwischen Katrin und Tobias ist schlecht. © RTL / Rolf Baumgartner

Mit Emily an ihrer Seite steckt Katrin derzeit ihre ganze Energie in die Agentur. Zudem konnte sie sich mit Maren versöhnen und sie mit an Board holen - obwohl die Vlederbag-Designerin sich dagegen, wenn auch schlussendlich erfolglos, zur Wehr setzte.

Das stößt auch Tobias übel auf, wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt.

"Ich dachte, du bist auf der Baustelle?", fragt Katrin ihren Gatten, als dieser die Wohnung betritt.

"Wir treffen uns bei Paul", entgegnet der Bauleiter. Immerhin ist es der Handwerker, dem Tobias seinen Ehefrust anvertraut. Zuvor war es zwischen den beiden zu einem kurzen Knatsch samt provozierter Aussprache gekommen, als sich Emilys Ehemann eine Spitze in Richtung des Bauleiters nicht verkneifen konnte.

Im Gespräch offenbart Katrin ihrem Mann dann, dass Maren den Arbeitsvertrag mit der Agentur unterschrieben habe. Pauls Reaktion hatte sie sich aber anders vorgestellt. "Wieso kommst du nur immer so leicht davon?", stichelt er kopfschüttelnd.