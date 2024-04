Bei GZSZ-Katrin und Tobias kriselt es gewaltig: Steht ihre Ehe vor dem Aus?

Katrin und Tobias geraten in einen heftigen Streit. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Bauleiter hat den Racheplan seiner Frau bei der Verhandlung gegen Carlos im letzten Moment noch durchkreuzt, was ihm die toughe Geschäftsfrau nach wie vor übel nimmt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Das Ehepaar gerät darüber nämlich in einem heftigen Streit. "Du fällst mir in den Rücken, Du demütigst mich in der Öffentlichkeit und jetzt stellst Du unsere Ehe infrage?", beschwert sich die Flemming bei ihrem Mann. "Bin ich auch noch schuld an Deiner Spielsucht?", verteilt sie einen Seitenhieb, der eindeutig unter die Gürtellinie geht.

Doch darum geht es Tobias nach eigener Aussage gar nicht, sondern er will nur, "dass wir aus diesem destruktiven Kreislauf aussteigen. Ging's Dir gut, mit dem, was wir in den letzten Wochen getan haben", hakt er nach.

Das verneint Katrin zwar, zeigt in ihrer Begründung aber wenig Reue für die Geschehnisse. "Ich habe meine Firma aufgegeben, ich habe Carlos Überheblichkeit ertragen, ich habe beruflich komplett neu angefangen, für Dich", hält sie ihrem Gatten vor.