Gerner-Clan bekommt Zuwachs: Er ist der Neue bei GZSZ

Oliver Szerkus spielt bei GZSZ Gerner-Pflegekind Lukas Ruess. © RTL / Rolf Baumgartner

Nun wird der Gerner-Clan schneller als erwartet erweitert: Lukas Ruess (gespielt von Oliver Szerkus) ist der Neue im Kolle-Kiez. Schon ab nächsten Montag (Folge ist schon jetzt bei RTL+ zu sehen) wird er erstmals bei GZSZ zu sehen sein.

"Ich spiele Lukas Ruess, einen aufgeweckten und freundlichen Jungen, der in neuen Situationen in eine Art Schutzmechanismus geht und reserviert bleibt. Er muss sich oft überwinden sich zu öffnen und möchte auf gar keinen Fall eine Last für andere sein. Dadurch spielt er oft negativ behaftete Emotionen runter und nimmt seine Mutter, um die er sich von Kindesalter an kümmern musste, in Schutz", berichtet der GZSZ-Neuling.

Wie bei den meisten Pflegekindern hatte es auch Lukas oft nicht leicht. Sein Vater verließ die Familie als er zehn war, ließ ihn mit seiner bipolaren Mutter Eva zurück. Seitdem kümmert er sich um sie. Viel Verantwortung für ein Kind.

Doch auch wenn das Duo eine "sie gegen den Rest der Welt"-Mentalität entwickelt hat, werden sie entzweit: "Bei einem starken manischen Anfall ist Eva in ein Schwimmbad eingebrochen und wollte vom Brett ins leere Becken springen. Als Lukas sie davon abhalten wollte, wurden die beiden erwischt und Lukas musste auf Grund von Platzmangel in betreuten Wohnheimen in eine Pflegefamilie – zu Jo und Yvonne."